Los productos de larga duración que no te pueden faltar este verano Las altas temperaturas requieren alta calidad Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los meses de verano son los más esperados del año y no es para menos. Para los que viven en lugares dónde en otoño e invierno hace mucho frío, Las cálidas temperaturas de la época invitan a hacer más actividades al aire libre, ir a la playa o tomar unas vacaciones, en especial a los que viven en lugares como Nueva York y Chicago dónde los meses de frío no dan tregua. Sobretodo ahora más que nunca que poco a poco estamos regresando a la normalidad después de permanecer en cuarentena por varios meses, todos queremos hacer actividades al aire libre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, para las amantes del maquillaje, estar bajo el calor por largas horas, significa que tienen cambiar un poco su rutina para adaptar el maquillaje a las calientes temperaturas. Lo ideal es incorporar o cambiar a productos que sean de larga duración, para que así permanezcan intactos todo el día. Por suerte hay varios productos que están formulados para que no se quiten ni con el más intenso sudor y eso es algo que aprecian muchísimo las chicas que les gusta usar maquillaje en toda ocasión. Aquí te damos algunas opciones de los productos que debes tener sí o sí este verano. Image zoom Cortesía Por más maquillaje que uses es necesario que te protejas también y este spray te hará ese trabajo mucho más fácil. Este increíble aerosol tiene SPF 50 y lo puedes usar solo o encima del maquillaje cuantas veces lo necesites sin dañar tu maquillaje. Lumasol SPF 50 Starter Kit, de Lumasol. $49. Mylumasol.com. Image zoom Cortesía Para conseguir un maquillaje duradero lo primero es tener una base que además de quedar bien, dure todo el día y esta es una de las mejores del mercado. No solo deja la piel luciendo increíble, sino que también cubre las imperfecciones y puedes hasta nadar con ella puesta. Stay-in-Place Makeup, de Estée Lauder. $43. Esteelauder.com. Image zoom Cortesía Nada como un labial mate para que dure todo el día y este colección, que tiene 40 colores, es fabulosa. Lo mejor de todo es que no se siente incómodo y además tiene un precio bastante asequible. SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick, de Maybelline. $7.98. Amazon.com. Image zoom Cortesía Este rubor en crema luce supernatural y gracias a su textura, es el producto ideal para los días más calientes. Luce supernatural y sin importar las altas temperaturas, siempre luce increíble. Cloud Paint, de Glossier. $18. Glossier.com. Image zoom Cortesía Sabemos que por mucho tiempo vamos a tener que usar mascarillas y por lo tanto, tenemos que sacarle el mayor provecho al maquillaje para los ojos como este delineador que viene en colores como el azul, el amarillo y el morado, y aparte de resaltar la mirada, permanece intacto todo el día. Sin duda, se convertirá en tu mejor amigo durarte estos meses. Super Pomade Vegan Eyeliner, Shadow & Brow Pigment, de KVD Vegan Beauty. $20. Kvdveganbeauty.com.

