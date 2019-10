Descubre por qué Clarissa Molina ya no usa delineador y cuáles son sus musts de maquillaje

Gracias a la película que protagonizó con Ozuna, Qué León, y la secuela de esta que ya está en fase de post producción, Clarissa Molina ha dado el salto como actriz a la pequeña y gran pantalla. Aprovechamos que la dominicana vive uno de sus momentos profesionales más dulces para hablar con ella sobre sus claves básicas e imprescindibles de belleza y el secreto para mantener su mejor sonrisa.

¿Qué tres productos de belleza no pueden faltar en tu bolso?

Mi pasta de dientes Optic White Platinum, de Colgate, y así si me tomo un café para activarme o un vinito para relajarme no me preocupo de que me vaya a manchar los dientes. [También] un rubor que sea de color entre el rosa y el burdeos y bálsamo para hidratar los labios, siempre.

¿Tienes algún truco para conseguir que tu sonrisa parezca más blanca?

Una de las mejores cosas que he descubierto para resaltar la sonrisa es usar un labial muy rojo, que antes no me atrevía. Mi lipstick rojo favorito es Ruby Woo, de MAC, es espectacular.

¿Tienes algún hábito de belleza que te hayas quitado o te quieras quitar?

Ya no me pongo delineador, me di cuenta de que me cerraba la mirada, que se me veían los párpados más cerrados. Ya tomé la decisión de no usar más delineador.

¿Qué es lo que más te hace sonreír?

Todo me hace feliz, cuando la gente me ve seria se preocupa. Me encanta sonreír, rejuvenece, te mantiene viva y transmite cosas buenas a las personas que están a tu alrededor.