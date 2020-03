El traje sastre, la prenda favorita de las famosas By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Chiquinquirá Delgado Image zoom PHOTO: CHIQUINQUIRA DELGADO/INSTAGRAM La venezolana nos dejó claro que los conjuntos de chaqueta y pantalón también tienen su lado sexy y así no los demostró con este conjunto rosado, crop top blanco, tacones dorados de punta y una cartera roja. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Francisca Lachapel Image zoom PHOTO: FRANCISCA LACHAPEL/INSTAGRAM Regia y empoderada lució la dominicana con este conjunto amarillo que combinó con un top y tacones negros. 2 de 10 Applications Ver Todo Danna Paola Image zoom PHOTO: DANNA PAOLA/INSTAGRAM La actriz mexicana lució como toda una BOSS con este conjunto negro de cola que combinó con un top blanco, moño blanco y tacones plateados de mucho brillo. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Maity Interiano Image zoom PHOTO: MAITY INTERIANO/INSTAGRAM La presentadora causó sensción en sus redes sociales con este conjunto estampado que eligió para el día de hoy. 4 de 10 Applications Ver Todo Reina Letizia Image zoom PHOTO: La reina Letizia optó por este conjunto rosado de pantalón y chaqueta que combinó con un top blanco y zapatos rosados con mucho brillo para un evento en España. 5 de 10 Applications Ver Todo Amber Valletta Image zoom PHOTO: JACOPO RAULE/GETTY IMAGES La modelo lució muy elegante para asistir a el Boss fashion show durante La Semana de la Moda en Milan. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cara Delevigne Image zoom PHOTO: JACOPO RAULE/GETTY IMAGES Fabulosa y juvenil lució la modelo con este conjunto lila que combinó con un top y botines blancos durante la Semana de la Moda en Milan. 7 de 10 Applications Ver Todo Camila Coehlo Image zoom PHOTO: CHRISTIAN VIERIG/GETTY IMAGES Este conjunto oversized rayado hizo que la brasileña luciera súper trendy y juvenil por las calles de Paris. 8 de 10 Applications Ver Todo Sophia Bush Image zoom PHOTO: CRAIG BARRITT/GETTY IMAGES La actriz acaparó miradas en un evento en Nueva York con este conjunto de chaqueta y pantalón gris. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Andrea Legarreta Image zoom PHOTO: ANDREA LEGARRETA/INSTAGRAM La presentadora nos enamoró con este conjunto estampado de pantalón y chaqueta que nos hizo pensar en la primavera. ¡Guapa! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

