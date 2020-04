Se agotan los pantalones de cuarentena de Meghan Markle Los pantalones casual con los que se ha visto a la actriz paseando por Los Ángeles se han agotado en cuestión de horas By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que los duques de Sussex abandonaron la vida de palacio y se mudaron a Los Ángeles, hay que decir que su estilo se ha adaptado muy rápidamente al rollo californiano, relajado y deportivo. La semana pasada Meghan Markle y el príncipe Harry fueron captados por los paparazzi caminando por las calles de su nueva ciudad repartiendo comida a los vecinos enfermos que participan en el proyecto solidario Angel Food Project. Mientras que Harry optó por un pañuelo y una gorra de sport, la ex protagonista de Suits se cubrió la cara con una mascarilla y una gorra de la ONG con la que están colaborando, una camiseta negra ajustada y unos pantalones que han captado la atención de muchas. Tanto es así que ya se han agotado. Según ha reportado PEOPLE, podría tratarse del modelo Mixed Media Jersey Pants de la firma californiana James Perse, una de las favoritas de famosas como Kim Kardashian, Jennifer Aniston o Chrissy Teigen, y conocida sobre todo por sus camisetas básicas de algodón. ¡Dicen que son las más suaves! Image zoom Photo © 2020 Mega/The Grosby Group Image zoom 2020 Mega/The Grosby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que queda claro que aunque ya no sea oficialmente una princesa y no vaya a acudir a más eventos oficiales representando a la familia real británica, el mundo sigue pendiente de todo lo que se pone y quieren copiar su estilo. Si eres una de las interesadas, hemos encontrado un modelo muy similar de la marca Athelta con el que puedes conseguir el look y aparcar los leggins de una vez. Image zoom Cortesía Trekkie North Jogger, de Athelta. $89. Athleta.com Advertisement

