Los minivestidos veraniegos más frescos de las famosas y dónde conseguirlos

Con la llegada del calorcito las famosas se quitan capas... Mira dónde hacerte con los vestidos que estas trend setters pondrán de moda este verano.

Ariadna Gutierrez

La colombiana posa así de sexy con un ajustadísimo minivestido drapeado en Tye Dye. ¿Te atreves con algo así?

Onda Hippie

Ideal y cómodo para andar por casa o ir a la playa. Eco Arjean Tie-Dyed T-Shirt Dress, de Guess. $53,40. macys.com

Adamari López

Apuesta segura: todo al Little Black Dress, que siempre estiliza y combina con cualquier tipo de accesorio. En este caso la presentadora lo ha combinado con un cinturón con maxi hebilla dorada y sandalias de plástico transparente.

Multiusos

Vestido negro con lazo para ajustar a la cintura. Short Sleeve Crepe Wrap Dress, de Bobeau. $29,97. nordstromrack.com

La mejor opción

Y en clave más casual y sostenible hecho con algodón orgánico. Vestido Fit And Flare Tank Dress, de Pact. $55. wearepact.com

Emily Ratajkowski

La modelo es la reina del estilo casual más sexy y tiene un buen arsenal de minivestidos como este para demostrarlo.

Mini blue

Con top entallado y escote corazón super favorecedor. Miso Dress en color Danube, de Reformation. $178. thereformation.com

Galilea Montijo

Con estampado floral y una sola manga abullonada, este vestidito grita ¡verano!

Tropical

Con detalle de volantes en las mangas y el estampado de flores más tropical. Galla Mini Dress, de Tamga Design. $71. tamgadesigns.com

Clarissa Molina

Con triple volante y hombros al descubierto, este look le alegra el día a cualquiera.

