Dale un cambio drástico a tus cejas con estos sencillos trucos Tus cejas no volverán a ser las mismas By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las cejas son el marco de la cara y pueden cambiar su expresión. De hecho, el rostro luce completamente diferente si cambias la forma o el color de las cejas. Por lo tanto, es importante saber cómo pintarlas y también cómo arreglarlas. Sobretodo en este momento en que estas serán quizás una de las únicas partes del rostro a la que podremos aplicarle maquillaje por un buen tiempo porque de la nariz para abajo tendremos que usar una mascarilla. Por eso es muy importante que ahora más que nunca aprendamos a sacarle partido a las cejas, sobretodo las que no la tienen muy abundante y se les hace difícil dejarlas luciendo perfectas. Pero no hay que preocuparse porque la maquillista y vloguera Laura Sánchez tiene los mejores trucos para ayudarnos con ese pequeño problema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Lo primero que voy a hacer es, como ven, es depilar muy bien las cejas”, explica la experta en el video que hizo en exclusiva para People en español. “ cayendo. “Me gusta peinar mis cejas hacia arriba [y] ver si me va a dar la forma para poder estirarla lo que más pueda. Ya van a ver cómo”. Antes de empezar a maquillarlas, Sánchez se asegura de quitarse los vellos extra que tienen alrededor y de limpiarlas muy bien con un desmaquillante. Luego lleva a cabo uno de sus trucos, el que realiza con jabón en barra y un espray para fijar el maquillaje. Image zoom Cortesía Removedor de maquillaje Lava Yourself, de Laura Makeup. ¢24.50. Lauramakeuplabs.com. Image zoom Cortesía Cortesía Fijador de maquillaje Super Stella, de Laura Makeup. $26. Lauramakeuplabs.com. Además de ese truco, Sánchez algunos otros más que te ayudarán a lograr las mejores cejas de tu vida. Además del desmaquillante, el jabón en barra y el espray fijador de maquillaje, vas a necesitar un cepillo para las cejas, una sombra color café, una brocha especial para pintarlas y por supuesto, mucha precisión. No te pierdas el video al inicio del artículo para que veas paso a paso cómo puedes hacerle un cambio radical a uno de los focos principales de tu rostro, las cejas. Que lo disfrutes.

