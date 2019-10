Todo lo que tienes que saber antes de comprar extensiones para el pelo Cómo guardarlas, cómo lavarlas y qué modelo elegir si nunca lo has hecho. ¡A presumir de melena! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Halloween, acción de gracias, Navidad… esta temporada está plagada de fiestas de eventos en los que quizá ya no sabes ni qué ponerte ni qué hacerte en el pelo. Una buena manera de cambiar de look al instante sin tener que pasar por la peluquería y poder presumir una coleta o melena extra larga o un volumen digno de la alfombra roja son las extensiones para el pelo, pero ¿realmente sabes cómo elegirlas o cómo aprovecharlas al máximo? Hablamos con el experto en cabello y estilista de estrellas como Sarah Jessica Parker y Akwafina Josué Pérez que nos ha compartido sus mejores tips para dominar el arte de las extensiones. ¿Qué se debería tener en cuenta antes de decidirte por un modelo u otro de extensiones? Hay que tener en mente: primero, la calidad del pelo de las extensiones, el diseño y el color. Cuando compras 100 por ciento remy hair, estás garantizando que el pelo que compras va a estar intacto despues de usar planchas, secadores y tenacillas. Ten cuidado de no comprar pelo de tipo Remy falso, toma tu tiempo para encontrar unas que sean auténticas, como Beyond Extensions. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y en cuanto al diseño? El diseño de los wefts es muy importante. Con unos delgados y livianos puedes crear el perfecto contour en el pelo, haciendolos mas comfortable y que no se noten. ¡Y el color! Siempre quieres que se vea natural con tu color, como si fuera tu propio pelo. ¿Cuál es tu mejor consejo para cuidarlas cuando no la estás usando? Cuando sientas que es tiempo para lavar las extensiones, usa un shampoo y acondicionador normal, como harías con tu propio pelo, al final del día sí es pelo natural. Cómo guardas las extensiones es muy importante. No las pongas hechas una bola o de cualquier manera, ¡yo siempre uso un hanger bag! (una bolsa con percha específica para extensiones). Eso ayuda que el pelo este liso y liso [cuando las necesites]. ¿Cómo recomiendas aplicar las extensiones a alguien que no las haya probado nunca? Si es tu primera vez, usa un peine de púas anchas y practica antes de un evento grande. El peine te ayuda a crear líneas rectas en el pelo. Advertisement

