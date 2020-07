Los mejores tips para elegir el cepillo ideal para tu tipo de cabello La estilista Justin Marjan es la encargada del cabello de muchas famosas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena nos obligó a aprender muchas de esas cosas que antes nos hacíamos en el salón, entre ellas secarnos el cabello. Pero no podemos negar que encontrar las herramientas adecuadas y tener los trucos para hacerlo bien, no fue tarea fácil. De hecho, muchas no llegaron a aprender bien la técnica o a entender bien lo que necesitan para hacer un buen trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso decidimos hablar con la estilista de celebridades Justine Marjan, quien compartió sus mejores tips para lograr un buen sacado, ya sea para dejar el cabello lacio, con volumen o con esas fabulosas ondas sueltas que tanto nos gustan. Lee a continuación todo lo que nos dijo la experta. Tienes que saber qué tipo de cabello tienes para que busques cepillos que sean los adecuados para las necesidades de tu pelo. Si tu cabello es fino, las cerdas de nylon son más delicadas para ellos. Si es grueso las cerdas sintéticas son la mejor opción y si el cabello es de textura media, lo mejor es usar cepillos con esas dos combinaciones. Image zoom Cortesía Keratin Smooth Keratin Infusing Smoothing Serum, de TRESemme. $5.99. Ulta.com. Siempre es bueno dejar que el pelo se seque por lo menos un 80%. Recomiendo usar una toalla regular para que absorba el agua y así evites el frizz. Si quieres un acabado lacio y suave, elige un cepillo con cerdas en espiral como el Smooth & Shine Brush, de The WetBrush. Las cerdas que tiene ayudan a que el cabello se envuelva bien en el cepillo. Si quieres volumen, necesitas un cepillo que te permita llegar lo más cerca posible a las raíces. Image zoom Cortesía Cepillo redondo para cabello grueso, de Wet Brush. $11.42. Amazon.com. Image zoom Cortesía Cepillo redondo para rizos y ondas de playa, de Wet Brush. $11.28. Amazon.com. Image zoom Cepillo redondo para alisar, de Wet Brush. $12.50. Amazon.com. Un cepillo con un diseño de cerdas abierto y ventilado te ayudará a reducir el tiempo del secado. Me encanta el cepillo redondo de The WetBrush que tiene un dial que te permite controlar que tanto aire quieres que pase. Esto permite que adquieras más volumen y que te seques más rápido. Ten en cuenta el largo de tu cabello. Si tu pelo es corto un cepillo con el mango pequeño es mejor opción. Si lo tienes largo un cepillo con mango largo es el ideal.

Close Share options

Close View image Los mejores tips para elegir el cepillo ideal para tu tipo de cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.