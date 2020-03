Los mejores tips de relajación para principiantes By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta pandemia ha cambiado la vida de todos, sobretodo la de las miles de personas que han tenido que quedarse encerradas en casa sin poder salir a ejercitarse o a hacer las cosas a las que están acostumbradas y eso muchas veces puede afectar su estado emocional. Por eso, además de cumplir con el trabajo – a muchos les toca seguir trabajando- también es bueno apapacharse un poco tomando largos baños de tina, encendiendo velas aromáticas y aprendiendo nuevas formas de relajarse. Una buena forma de no enloquecer con tanto encierro es practicar algunos ejercicios de relajación. Hablamos con Matthew Mileo, instructor de yoga, experto en bienestar y fundador de la marca Mileo, quien nos compartió algunos consejos de meditación y respiración para las personas que nunca lo han hecho pero que en este momento lo necesitan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1- Para alguien que nunca lo ha hecho, es que acondicione el lugar dónde está, que sea tranquilo. Siéntate encima de una almohada o en una alfombra de hacer yoga por lo menos por cinco minutos. Ajusta la intensidad de la luz a tu gusto, apaga el teléfono y si quieres también enciende una vela. Image zoom Baies Berries Candle, de Diptique. $68. Diptyqueparis.com. 2- Empieza a respirar adecuadamente. Inhala por la nariz y exhala por la boca. 3- Coloca una mano en el pecho y la otra en la barriga. Inhala más fuerte y nota de qué área viene tu respiración dependiendo cuál mano se mueve más. Image zoom 4- En los próximos dos minutos, con los ojos cerrados debes expandir tu respiración de forma que esta venga más de la barriga y menos del pecho. 5- Empieza a respirar desde la base de la barriga subiendo el aire hasta los pulmones hasta sacarlo por la boca. 6- Te puede tomar algunos minutos expandir tu respiración desde la barriga, pero vas a ver que estarás finalmente usando toda la capacidad que tienen tus pulmones. Aunque la mente automáticamente entiende este proceso, tu cuerpo se puede tardar un poco más. Image zoom Cortesía Rose de Joell Elixir Oud Super Inmunity Facial Oil , de Milèo. Mileonewyork.com. 7- Observar este proceso entre la mente y el cuerpo, es una parte esencial para los principiantes. Luego de recalibrar el cuerpo, es tiempo de hacerlo con la mente. Image zoom Getty Images Getty Images 8- Por unos 2 o 3 minutos enfócate crea un foco o un mantra. Un mantra es repetir una o varias frases constantemente, ya sea en voz alta o solo en la mente. Esto ayuda a que tus pensamientos tengan más sentido y productivos, alejando así los pensamientos negativos. Por ejemplo, puedes decir, yo soy (al inhalar) suficiente (al exhalar). 9- Después de hacer esto unos minutos abre los ojos lentamente y nota como tu cuerpo se vuelve a conectar al mundo y tu mente se siente más tranquila y relajada. Advertisement

Close Share options

Close View image Los mejores tips de relajación para principiantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.