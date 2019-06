Si cada día te desespera el "¿Qué me pongo?" necesitas estos tips de estilo de Lilliana Vázquez

Presentadora, corresponsal de estilo de Today (NBC) y Access, experta en estilo y sobre todo en consejitos para armar un closet versátil, a la moda y sin arruinarte, Lilliana Vázquez nos ha compartido sus mejores tips aprovechando la promoción de su último proyecto en colaboración con Kohl´s: The outfit Bar. Sigue leyendo si quieres averiguar de qué se trata y cómo aplicar sus consejos a tu día a día.

¿Qué es exactamente The Outfit Bar y a quién se dirige?

Piensa en The Outfit Bar como si pudieras comprar tus boards de Pinterest o las páginas favoritas de tus revistas de moda en la vida real. Cuando entras en The Outfit Bar te estarán esperando más de 70 looks de pies a cabeza, elaborados por mí. Hay un outfit para cada ocasión: trabajo, fin de semana, noche de chicas y todo lo demás. Todos son accesibles para cualquier estilo, bolsillo y tipo de cuerpo. Además incluye tallas grandes, algo que era uy importante a la hora de desarrollar este concepto. También he dejado “notitas de amor” en los maniquíes en las que comparto algunos trucos de estilo, como, por ejemplo, cómo mezclar estampados como una profesional. Yo lo veo como una manera de que las mujeres no tengan que preguntarse nunca más “¿qué me pongo?”.

¿Cuáles son tus reglas de oro a la a hora de conseguir conjuntos estilosos pero que no resulten caros?

Primero, invierte en piezas a temporales que sean versátiles. Segundo, que los accesorios fabulosos pueden mejorar cualquier look y, tercero, un buen sastre puede conseguir que una ganga parezca una prenda de pasarela.

¿Qué recomiendas a alguien que está buscando transformar su estilo pero no sabe por dónde empezar?

El estilo y la moda son medios muy visuales, empieza por marcar looks que te gustan en Instagram o guarda pantallazos de estilismos que te llaman la atención. Después de que tengas un par de docenas guardados seguro que aparece un patrón que te ayuda a entender mejor lo que te atrae en términos de color, corte y punto de vista. Usa esa información para decidir cada compra, como una especie de mapa hacia tu estilo personal. Desde ese punto no tengas miedo a probar cosas nuevas, es la única manera de asegurarte de si algo te queda bien o no. También, ten en cuenta tu estilo de vida antes de comprar, quizá amas los tacones altos, pero eres una mamá muy ocupada o caminas 1000 pasos al día y probablemente no sean la mejor opción para ti.

¿Cuál es tu pieza favorita en la colección para Kohl´s?

Me encantan los looks coordinados y hay muchos en esta colección, especialmente cuando son monocromáticos. Me gusta [la combinación de] esta chaqueta con este pantalón tejano.

¿Cuál es tu tendencia favorita para este verano?, ¿y una que no te funcione?

Mi favorita son los jumpsuits, ¡en todos los colores y estilos! Es una sola pieza muy estilos que es super fácil de llevar y accesoria de mil maneras. Una tendencia que no me va son las deportivas con plataforma, soy demasiado bajita para eso.