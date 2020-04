Los mejores tips de la estilista de las famosas para hacerte con un armario fabuloso y sostenible No te pierdas las reglas de oro de Irma Martínez para saber qué comprar y encontrar tu estilo propio sin dejarte una fortuna By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La estilista Irma Martínez, que además de haber colaborado con People en Español desde hace años también lleva más de 25 años encargándose de los looks de famosos como Shakira, Olga Tañón, Luis Fonsi, Thalía y muchos más. La experta en moda también es una amante de la moda vintage (sigue las prendas más increíbles que ha encontrado a lo largo de sus años de experiencia en @findsbyirmamartinez) y fiel defensora de la moda sostenible y del encontrar un estilo propio que no se parezca al de los demás y esté por encima de modas pasajeras. "Cuando le digo a la gente que sean conscientes a la hora de comprar [ropa] piensan que tiene que ser todo orgánico o que tiene que ser de cierto nivel, pero no es así", insiste. Entre sus reglas de oro la colombiana destaca la importancia de comprar lo que verdaderamente necesitas, aprender a mezclar las prendas que ya tenemos en nuestro armario y que son prácticas y no tener miedo a repetir. Eso sí, también es importante informarte bien de dónde compras, los materiales de los que está hecha la ropa. Uno de los consejos más prácticos de la experta es hacerte preguntas antes de comprar como ¿Cuántas veces me lo voy a poner? o ¿Con qué voy a combinar esta prenda?. "Si nos hiciéramos estas preguntas compraríamos menos", dice. "No es dejar de comprar menos si no ser más conscientes a la hora de comprar y solo invertir en prendas que verdaderamente vayan a perdurar en nuestro closet y que han sido hechas de forma ética". La idea es tener un armario "funcional", como explica ella. Es decir, una colección de prendas que combinan bien entre sí y que te van a durar. Y si además son únicas, mejor que mejor. Martínez se declara fan absoluta del vintage desde hace muchos años, una de las mejores opciones para conseguir un armario muy fashion y trendy y encima darle una segunda vida a prendas ideales que tus amigas nunca van a repetir y evitar que se produzcan más prendas. ¡Ya hay demasiadas! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si te han parecido útiles sus consejos, si estás aburrida de tu armario o si tú también te preguntas cómo encontrar tu propio estilo, qué prendas funcionan para ti, los mejores básicos o cómo aplicar tendencias sin arruinarte, apúntate a su master class en línea este sábado 25 de abril a las 11 am (Miami) 10 am (Colombia). Apúntate aquí. Advertisement

