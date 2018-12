Mira lo que hace Águeda López para tener la piel "mejor que cuando tenía 16 años"

Enamorada de su familia, más a gusto que nunca en su piel y con un cuerpazo que se ha ganado a base de pesas... y Paella, la modelo española Águeda López nos cuenta sus secretos, desde cómo se cuida la piel en el salón de belleza a cómo ha conseguido cambiar su figura después de dos embarazos y cómo se combina con su marido, Luis Fonsi, en sus looks de alfombra roja.

Después del exitazo de tu esposo Luis Fonsi con “Despacito”, te hemos visto en un sinfín de alfombras rojas. ¿Cómo eliges qué ponerte?

He empezado a trabajar con un estilista, Christian Ramírez. Antes decidía yo, me maquillaba yo sola, me peinaba… y obviamente los resultados no eran tan buenos. [Pero] tengo claros mis gustos y manías. Por ejemplo, nunca voy a un red carpet sin algo de un diseñador español. Los zapatos, lo que sea, [me gusta] llevar algo español, no sé si para que me dé suerte o simplemente porque me hace ilusión. Por ejemplo, estar en la alfombra roja de los Grammy en Nueva York y llevar algo que me recuerda a mi tierra, que son mis raíces.

¿Tu marido tiene alguna opinión en tus looks?

Para la alfombra roja nunca me ve hasta que ya estoy completamente maquillada y vestida. Va a llegar un día que me diga: “Pero mi amor, ¿de qué te disfrazaste?”. Pero me encanta verle la cara cuando salgo vestida, es mi parte favorita.

John Shearer/Getty Images for dcp

¿Combinan sus atuendos?

Somos muy cómplices. Llegamos a la alfombra riéndonos y no nos tomamos demasiado en serio. Somos muy relajados para todo y los outfits son un juego más. Él tiene muy buen gusto vistiendo y me encanta combinar mi look con el suyo.

¿Cuál es la prenda más especial de tu armario?

Cuando me iba a casar, mandé hacer un vestido de Oscar de la Renta cuando [el diseñador] todavía estaba vivo. Teníamos pensado casarnos en una playa, pero cuando cambiamos de opinión y nos decidimos por un viñedo, pensé que ese vestido no pegaba y me compré otro. [Cuando] me llegó la noticia de que Oscar de la Renta había fallecido, decidí guardarlo […] pienso que mi hija algún día tendrá la ilusión de llevarlo.

¿Te consideras una mujer segura de ti misma?

No siempre he tenido el cuerpo que he tenido ahora, hubo una época que estaba extremadamente flaca […] y en ciertos momentos he visto que me hacía falta engordar unas libritas o hacerme más tratamientos de cara, pero en general me siento muy cómoda y segura de mí misma. Incluso embarazada me sentía la mujer más bella del mundo.

¿Cómo te mantienes en forma después de tus dos embarazos?

Tengo un entrenador personal que es mortal. […] Después de engordar 30 libras durante el embarazo, [mi entrenador] me dijo: “Vamos a hacer pesas y convertirlo en músculo”. Ahora peso 18 libras más que antes de quedarme embarazada y me siento mucho mejor, me veo hasta un poquito más joven.

Y para tu piel, ¿cuál es tu rutina?

El láser ha sido mi último gran descubrimiento. Me encanta porque no te cambia las facciones, no te cambia la expresión. Siempre digo que el ejercicio que hago para mi cuerpo, lo hace el láser para mi cara. Te ayuda a producir colágeno, eliminar arruguitas, a cerrar poros, eliminar manchas de sol y de edad. Nunca he tenido la piel tan bonita como la tengo ahora, ni siquiera cuando tenía 16 años. Te ayuda a producir colágeno, a eliminar arruguitas, a cerrar poros, eliminar manchas del sol y la edad. Mi Doctor, Alberto López Acosta, que para mi es absolutamente impecable. Me hace dos tratamientos que me han cambiado la vida: elimina marcas del acné, las arruguitas… me ha cambiado la textura de la piel hasta el 90 por ciento diría. Ves resultados desde la primera sesión, pero él recomienda hacerte tres, una al mes.