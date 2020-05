Los increíbles y potentes sueros que debes probar este verano Todos contienen potentes ingredientes para mejorar la textura de la piel Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si quieres que tu piel luzca más joven, radiante y con un glow envidiable, tienes que correr a comprar un suero. Este es el secreto de las chicas que tienen un rostro envidiable. Y es que este tipo de producto, que en los últimos años ha adquirido más popularidad, te puede ayudar a cambiar la textura de tu piel en tan solo dos semanas. Eso sí, debes saber elegir el correcto para tus necesidades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los sueros penetran con más profundidad en la piel y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores en mayor concentración. Por eso es muy importantes que incorpores uno a tu rutina de belleza tanto en la de día como la de noche. Lo bueno es que existen muchas marcas que ofrecen increíbles sueros que de verdad dan los resultados que prometen. Y lo mejor es que cada mes vemos nuevos productos que la verdad son dignos de probar. A continuación, te sugerimos cinco sueros de debes tratar este verano. Tu piel te lo agradecerá. Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir, de Charlotte Tilbury Image zoom Cortesía Este nuevo suero es una extensión de su exitosa crema Magic Cream y está compuesto con ingredientes como la vitamina C, el ácido poliglutámico y vitamina B3, que ayudan a hidratar profundamente la piel, a minimizar la apariencia de los poros, mejorar la textura de la piel, al igual que el tono de la piel. Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir, de Charlotte Tilbury. $80. CharlotteTilbury.com. Response Theory Antioxidant Serum, de Asarai Image zoom Cortesía Compuesto con ingredientes como el Hialuronato de sodio, ciruela kakadu y bisabolol, que no solo protegen la piel de la contaminación ambiental, sino que también la va balancea, la hidrata y la deja con un glow permanente. Response Theory Antioxidant Serum, de Asarai. $43. Asarai.com. Skin Elixir, de Whal Myung Image zoom Cortesía Este producto está compuesto con potentes ingredientes como, aceite de argán, lecitina, antioxidantes y ceramidas, que le dejan la piel luciendo radiante todo el día, muy hidratada y sintiéndose calmada, suave y mejor que nunca. Skin Elixir, de Whal Myung. $58. Whalmyng.com. Y Theorem Repair Serum, de 111Skin Image zoom Cortesía Gracias a ingredientes como el aloe vera, la glicerina, la caléndula, aminoácidos y una fórmula única creada por la marca, este producto repara y regenera la piel, mejora su elasticidad y ayuda a la producción de colágeno. Además, mejora grandemente la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. Y Theorem Repair Serum, de 111Skin. $350. 111skin.com. Youth & Glow, de Serumkind Image zoom Cortesía Una mezcla de aceite de espino, que contiene 16 aminoácidos, vitamina C y E, y aceite de semilla de jojoba, ayudan a que la piel tenga más elasticidad y luzca más firme e hidratada. Youth & Glow, de Serumkind. $49. Eng.completone.com.

