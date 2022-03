Estos rubores le darán el toque perfecto a tu maquillaje de primavera Entre tantos productos para lucir regias, el rubor ocupa el lugar estelar en esta temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que, para lograr un buen maquillaje, así como el que llevan las celebridades en los eventos o alfombras, hay varios productos que nunca te pueden faltar, entre ellos una buena base, un corrector para disimular las ojeras, rímel o pestañas postizas, iluminador y por su puesto, un fabuloso labial. Eso sí, cada año uno de esos productos imprescindibles se vuelve el más popular entre las marcas y, por lo tanto, le prestan más atención. Este año, la estrella es el rubor y nos encanta la idea. Y es que ningún maquillaje está completo sin un toque de color en las mejillas. Si bien, los rubores en crema están muy de moda y quedan increíble en el rostro, muchas prefieren usar los que son en polvo. Los rubores en crema pueden hacer que la piel luzca más grasosa y lamentablemente no duran todo el día. Por su parte, los rubores en polvo permanecen intactos todo el día, por lo que no tienes necesidad de retocarlos, además son más fáciles de aplicar, en especial cuando ya tienes en el rostro la base y otros productos. Además, con el rubor en polvo tienes más control a la hora de aplicarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rubores en polvo para primavera 2022 Credit: Cortesía Healthy Hue Blush, de Almay. $6.99. target.com Rubores en polvo para primavera 2022 Credit: Cortesía Backstage Rosy Glow Blush, de Dior. $39. sephora.com Rubores en polvo para primavera 2022 Credit: Cortesía Skin Fetish: Devine Skin Blush, de Pat McGrath Labs. $38. sephora.com Rubores en polvo para primavera 2022 Credit: Cortesía Fit Me Blush, de Maybelline. $6.49. ulta.com Rubores en polvo para primavera 2022 Credit: Cortesía Eye2Cheek Blush and Eyeshadow, de Valentino. $58. sephora.com Rubores en polvo para primavera 2022 Credit: Cortesía Strawberry Jam Blush, de Physicians Formula. $12.49. physiciansformula.com La primavera es la época perfecta para agregarle más color a tu ropa y también a tu rostro, y el rubor es una buena y segura manera de hacerlo. Así es que échale un vistazo a estos rubores que nos encantan y que seguro te van a gustar a ti también. Te aseguramos que son los mejores del momento. ¿Cuál es tu favorito?

