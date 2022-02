¡Lo probamos! Estos son los tres mejores rubores en crema del momento Este producto es el nuevo must have de las amantes del maquillaje Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los días en que el maquillaje se usaba mate y sin ningún brillo. Y es que contrario a lo que se pensaba, usar producto que te ayuden a obtener un glow natural no engrasa el rostro por lo que también los pueden usar las chicas que tienen la piel grasa o mixta. Hay muchos productos que ayudan a la piel se vea radiante y con ese glow de JLo que tanto nos gusta. Claro está, nada se compara a tener una buena rutina de belleza, que incluya productos con vitamina c. Ahora bien, también hay primers, bases y highlighters que ayudan a que ese brillo hermoso se logre más fácil. Si bien los rubores no están necesariamente en ese renglón, las nuevas propuestas en crema o líquidas han demostrado que con este producto también obtener la piel radiante que buscas. Si bien los rubores en crema tienen mucho tiempo en el mercado, no fue hasta hace un poco más de un año que se popularizaron muchísimo. Es por eso que son muchas las que ya lo han incluido en sus colecciones de maquillaje. Eso sí, no todos hacen lo que prometen. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar tres de los mejores para que a la hora de comprar, vayas a lo seguro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rubor en crema Credit: Cortesía Soft Pinch Liquid Blush, de Rare Beauty by Selena Gómez. $20. sephora.com Rubor en crema Credit: Cortesía On-the-Glow Blush and Illuminator, de Wander Beauty. $38. wanderbeauty.com Rubor en crema Credit: Cortesía Soft Pop Blush Stick, de Makeup by Mario. $28. makeupbymario.com Échale un vistazo a nuestros tres favoritos y elige el tuyo. Estos ya los hemos probado y sabemos que al aplicarlos lucen espectaculares. Tienen nuestro sello de aprobación.

