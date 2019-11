Estos son los mejores regalos de Navidad para cada miembro de tu familia ¡En serio! Esta lista tiene regalos hasta para los más exigentes. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La temporada navideña ya está a la vuelta de la esquina. Es una época para compartir con más con la familia, irte a ese viaje que tanto planeaste durante el año y sobretodo, es época de dar y por supuesto, también de recibir. Aunque nos encanta compartir en familia en una época tan importante, tenemos que admitir que nos encanta recibir y dar regalos. ¿A quién no? El único problema es que no es tan fácil elegir regalos para toda la familia, los amigos y hasta los profesores. Por eso cualquier ayuda que recibamos es más que bienvenida. Por eso Úrsula Carranza, nuestra directora de moda y belleza, seleccionó algunas de las mejores opciones para todos los que están en tu lista para que así los viajes al centro comercial se te hagan más placenteros o si lo que prefieres es hacerlo desde la comodidad de tu hogar, también te damos la opción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ponte cómoda y toma nota de todo lo que te gusta del video al inicio del artículo. Recuerda que mientras más temprano empieces a comprar los regalos, más fácil y conveniente resultará para ti. Nosotras ya tenemos nuestros favoritos. Una rasuradora para hombres superfectiva y moderna que no causa irritación. Electric Shaver 5100 Wet & Dry, S5210/81 with Precision Trimmer, de Philips Norelco. $59.95. Amazon.com. Una exquisita vela con aroma a ambar marroquí. El regalo perfecto para la maestra o una amiga. Moroccan Amber 3-Wick Candle – Special Edition, de Nest. $72. Nestfragrances.com. Las pijamas perfectas para abrir los regalos. Pijama set, de Petite Plum. $58. Maisonette.com. Esta muñeca de Elsa dice 18 palabras y su vestido se ilumina. Perfecta para la princesa de la casa.Frozen 2 Into The Unknown Singing Feature Elsa Doll, de Disney. $29.99. Target.com. Un perfume clásico con notas de magnolia y toronja, para la más exigente de tu lista. L'Eau Eau de Toilette, de Chloé. $68. Ulta.com. Este es una fragancia ideal para ese chico que te trae loca. Uomo Born in Roma Eau de Toilette, de Valentino. $95. Nordstrom.com. Un detalle exquisito para agradar a alguien especial como tu suegra. Eve Petite Tray Set, de Jonathan Adler. Jonathanadler.com. Para los que aman el planeta y prefieren no usar botellas plásticas. Lo mejor es que con solo apretar un botón el agua se purifica. LARQ Bottle, de LARQ. $95. Livelarq.com. Este puede ser un regalo para ti o para tu mejor amiga. Sculpting bodysuit Mid Thigh, de Skims. $68. Skims.com. Advertisement

