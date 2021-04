¿En busca de un protector solar? Estos son algunos de los mejores Los expertos recomiendan que debes usar protector solar hasta en los días nublados e incluso si estás en la casa. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchos los productos que incluye una buena rutina de belleza, pero ninguno más importante que el protector solar. Si hay algo que enfatizan tanto los dermatólogos, como otros expertos, es el uso diario de un protector solar que tenga por lo menos un SPF de 30. Y es que como ya sabemos, los rayos de sol son muy dañinos para la piel. Estos no solo provocan arrugas prematuras, sino que también manchan la piel y hasta pueden causar melanoma, un cáncer que podría ser mortal. Por suerte existen muchos protectores solares que son excelentes y que además contienen otros beneficios para la piel. Muchos de ellos tienen una alta protección, pero también fungen como maquillaje, porque tienen un poco de color y te ayudan a emparejar la piel. Otros también tienen vitaminas e ingredientes que mejorar la piel y la mantienen luciendo radiante. Atrás quedaron los tiempos en que los protectores solares eran aburridos, dejaban tu piel blanca y tenían un aroma no muy agradable. Ahora puedes protegerte, hidratarte y muchas cosas con este producto tan importante. Sabemos que eso de encontrar el protector adecuado o cualquier producto, no es tarea fácil para muchas. Por eso, aquí te presentamos algunas de las mejores opciones que existen en el mercado. Échale un vistazo a nuestras recomendaciones y elige tu producto favorito. Protector solar, los mejores protectores solares, ISDIN Credit: Cortesía Este producto es perfecto para todo tipo de piel, no deja el rostro grasoso, se absorbe de inmediato y ayuda a emparejar la piel. Además, es favorito de muchas famosas. UV Sheer Broad-Spectrum SPF 50+, de Elta MD. $30. eltamd.com Protector solar, los mejores protectores solares, ISDIN Credit: Cortesía Un protector solar, que además de evitar que el sol dañe tu rostro, también lo protege de la contaminación ambiental. Hidrata, protege y mantiene la piel luciendo radiante. Prevage City Smart Broad Spectrum SPF 50 Hidrating Shield, de Elizabeth Arden. $68. elizabetharden.com Protector solar, los mejores protectores solares, ISDIN Credit: Cortesía Un producto que te deposita hidratación, protección y antioxidantes. No tiene fragancia, y está hecho formulado con vitaminas y antioxidantes que ayudan a mejorar y calmar la piel. Antioxidant Facial Sunscreen, de La gotta. $45. lagottaswimwear.com Protector solar, los mejores protectores solares, ISDIN Credit: Cortesía Una fórmula súperligera que protege, repara y corrige. Además, es 100% mineral y tiene SPF 50. Lo mejor de todo es que ayuda a reparar el daño que ya ha causado el sol en la piel. Eryfotona Ageless Ultralight Emulsion, de ISDIN. $66. isdin.com Protector solar, los mejores protectores solares, ISDIN Credit: Cortesía Además de protegerte de los rayos del sol, este producto minimiza la apariencia de los poros, al igual que las líneas de expresión y es perfecto para usar debajo del maquillaje. Invisiblur Perfecting Shield Broad Spectrum SPF 30, de Murad. $65. murad.com Cualquiera que sea tu gusto o necesidad, lo importante es que siempre uses protector, incluso hasta en los días nublados y aunque te quedes en casa. Si lo haces, te dará cuenta que al pasar de los años, no tendrá tantas arrugas y tu piel siempre lucirá radiante. Obviamente, aunado al protector, no debes olvidar productos como el suero o el aceite facial, y tampoco una alimentación balanceada.

