Estos dos productos desaparecieron mis manchas de acné en tan solo un mes Los puedes usar por separado, pero juntos son el dúo más potente que he usado. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las manchas en el rostro se han convertido en uno de los mayores problemas de las chicas de piel oscura. Y si bien este es un mal que cualquiera puede experimentar en diferentes etapas de su vida, las pieles oscuras son más propensas a mancharse y a que esas manchas sean muy difíciles de desaparecer. Por suerte, existen varios tratamientos que se pueden realizar en el spa o con un dermatólogo que ayudan disimularlas e incluso a acabar con ellas. Pero aún mejor, existen productos que puedes usar en casa y que pueden hacer maravillas por tu piel. En mi caso siempre he batallado con las manchas, en especial las que me quedan después de un brote de acné. Desafortunadamente durante toda la cuarentena mi piel resintió mucho el encierro y los brotes fueron constantes. Es por eso que mi rostro terminó con horribles manchas, las cuales no fueron fáciles de desaparecer. Eso hasta que empecé a usar dos productos maravillosos. Si bien los había usado por separado en algunas ocasiones, no fue hasta ahora que me comprometí a hacerlo como un tratamiento y me complace reportar que, en tan solo un mes, mi piel es otra. Hablo del al Glow2OH Dark Spot Toner, de OleHenriksen y de la mascarilla Blue Algae Vitamin C Dark Spot Correcting Peel, de Algenist. Ambos productos son una maravilla si los usas por separado, pero juntos son el mejor dúo. El Glow2OH Dark Spot Toner está compuesto con ácido glicólico y ácido láctico, ingredientes que ayudan a disminuir las manchas en poco tiempo. También tiene hamamelis, que es un astringente que sirve para refrescar el rostro, al igual que limón, caña de azúcar y extracto de sándalo. Es uno de los productos más vendidos en Sephora y también favorito de varias celebridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tonico para las manchas Credit: Cortesía La mascarilla, que la verdad me ha dejado boquiabierta, está formulada con ácido algurónico, que reduce la apariencia de las líneas de expresión y combate los agresores del medio ambiente que deterioran la piel, y vitamina C proveniente de algas azules, ideales para desaparecer las manchas y reducir la hiperpigmentación. Además, contiene complejo de triple ácido, una potente mezcla que reduce la visibilidad de las manchas sin dejar la piel reseca. Esta la puedes usar dos veces mascarilla para las manchas, algenist Credit: Cortesía La mascarilla la puedes usar dos veces a la semana por unos 12 o 15 minutos, mientras que el tónico lo puedes aplicar a diario justo antes de ponerte cualquier crema o suero. Yo estoy maravillada con los resultados que he obtenido en tan solo un mes. Sin duda, estos son dos de los mejores productos que he usado en mi vida. La mascarilla cuesta $85 en sephora.com, y el tónico lo puedes comprar en olehenriksen.com por $29.

