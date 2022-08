Estos son los mejores productos para hacer el contour en el rostro Probamos muchos productos y estos se llevaron los primeros lugares. ¡Son lo máximo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para obtener un maquillaje perfecto es necesario encontrar los productos adecuados, el color de base que luzca como si fuera tu propia piel y que además ayude a cubrir o mejorarla apariencia de cualquier imperfección. Eso sí, para que el maquillaje te quede increíble y puedas aplicarlo fácilmente, necesitas tener las herramientas perfectas. Entre los productos que se han vuelto muy populares en los últimos años, están los que se usan para definir el rostro o mejor dicho, para hacer el contour. A la hora de definir el rostro, es importante elegir la brocha perfecta, ya que esta te va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Si eliges la herramienta adecuada, obtendrás el resultado que deseas. Ahora bien, lo más importante sigue siendo el producto en sí. Los productos para hacer el contour están disponibles tanto en polvo como en crema y ambos hacen muy buena función. Los que son en polvo luce un poco más intenso y no es tan fácil de difuminar, mientras que los que son lucen más naturales y te dan más tiempo para difuminarlos. Por eso son los más populares del momento y la mayoría de las marcas ya tienen su versión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hay mucho de dónde elegir, no es tan fácil encontrar uno que realmente haga el trabajo, que sea fácil de usar hasta para las más inexpertas y que además, se quede en su lugar por muchas horas. Por eso, aquí te mostramos algunos de los que ya hemos tratado y que se han convertido en nuestros favoritos. Contour, Credit: Cortesía Chubby Stick Sculpting Contour, de Clinique. $28. sephpra.com Contour, maquillaje Credit: Cortesía SoftSculpt Shaping Stick, de Makeup by Mario. $28. sephora.com contour, maquillaje Credit: Cortesía So Soft Multi FacePlay Bronze + Sculp, de Em Cosmetics. emcosmetics.com

