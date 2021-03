Close

Los mejores productos para obtener un fabuloso bronceado en casa Ya no necesitas ir a un salón de bronceado o exponerte al solo para obtener el mejor bronceado. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando vives en ciudades como Nueva York, Chicago o Boston dónde en estos meses el frío no da tregua, solo piensas en vacaciones en la playa y no es para menos. Las cálidas temperaturas invitan a llevar poca ropa, a disfrutar de refrescantes tragos y también a ponerte ese coqueto bikini para obtener ese color bronceado que tanto te gusta. Sin embargo, en este momento los viajes están bastante limitados por culpa de la pandemia. En realidad, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos lucir bronceadas como cuando vamos a una de esas playas paradisíacas del caribe. De hecho, debido a tanto encierro, la mayoría de nosotras estamos más pálidas de lo normal y eso es algo que podemos solucionar en cuestión de horas, sin tener que ir a un centro de bronceado y tampoco irnos de vacaciones. Y es que por suerte existen productos como los bronceadores en polvo o en crema, que ayudan a darle color al rostro sin necesidad de exponernos al sol. También existen increíbles opciones para que ese bronceado y ese glow también lo tengas en el cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Self Tanning Foam, de bondi sands. $21.99. target.com Image zoom Credit: Cortesía Natural Glow Firming Moisturizer, de Jergens. $10.79. target.com Image zoom Credit: Cortesía Self Tanning Mousse, de Bali Body. $29.95. ulta.com Image zoom Credit: Cortesía Sunless Tan Firming Lotion, de COOLA. $46. ulta.com Para eso existe una gran variedad de autobronceadores corporales que funcionan de maravilla y te dejan luciendo como acabaras de llegar de unas increíbles vacaciones bajo el sol. Algunos te da un resultado en pocas horas, mientras que otros, que también funcionan como hidratantes corporales, van desarrollando el color gradualmente y el resultado es bastante natural.

