Colores que resaltan tus rasgos, aliados que te dan un extra de luz y toques que te hacen sentir aún más bella. Estos son tus nuevos must de maquillaje. ¡Más brillo! Obtén un extra de brillo con esta crema para peinar que repara y protege el cabello del calor y la rotura. Glow Bond-Building Styler, de Bumble and Bumble. $32. bumbleandbumble.com Miradas que matan No hay look nocturno sin marcar pestaña y pocos rímeles las rizan y dan volumen como este clásico. Better Than Sex Mascara, de Too Faced. $25. toofaced.com 2 de 18 Applications Ver Todo Bomba de brillo Image zoom Cortesía de la marca Este es el glossperfecto para clavar el look de belleza estrella de los años dos mil que está más de moda que nunca. Gloss Bomb Universal Lip Luminizer in FU$$Y, de Fenty Beauty. $18. En Sephora. 3 de 18 Applications Ver Todo Advertisement Perlas Mágicas Image zoom Cortesía de la marca Este combinado de bolitas multicolor corrige, ilumina e iguala el tono y tiene un empaque tan bonito que casi dan ganas de comérselo. Météorites Highlighting Powder Pearls en 02 Light, de Guerlain. $64. sephora.com 4 de 18 Applications Ver Todo Cuerpazo de Kardashian Image zoom La reina del posado nudie ha creado un maquillaje corporal para difuminar imperfecciones y conseguir una piel jugosita eInstagram-ready. Skin Perfecting Body Foundation, de KKW Beauty. $45. kkwbeauty.com 5 de 18 Applications Ver Todo Dos en uno Image zoom Cortesía de la marca Con textura cremosa y un color muy pop, este labial de acabado satinado que también puedes usar como rubor es el multitaskerperfecto. Swipe Flesh Lip Compact, en Succulent, de Flesh. $24. fleshbeauty.com 6 de 18 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Look de cine Image zoom Cortesía de la marca Brilla como una estrella de la pantalla grande con este highlighter en polvo que puedes aplicar en el rostro, párpados y cuerpo. Loose Highlighter, en So Hollywood, de Anastasia Beverly Hills. $25. anastasiabeverlyhills.com 7 de 18 Applications Ver Todo Lienzo perfecto Image zoom Los expertos lo saben: el mejor maquillaje empieza por la piel y esta crema la deja ultrasuave, hidratada y sin arrugas. Charlotte’s Magic Cream, de Charlotte Tilbury. $100. charlottetilbury.com 8 de 18 Applications Ver Todo Festival Glitter Image zoom Cortesía de la marca La paleta de sombras con más seguidores de las redes regresa este año en clave de fiesta e inspirada en los astros. Mercury Retrograde, de Huda Beauty. $67. hudabeauty.com 9 de 18 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Revolución nude Image zoom Cortesía de la marca Con una base como esta todoterreno de cobertura total no te hace falta nada más para lucir una piel perfecta. Face Tape Foundation, de Tarte. $39. tartecosmetics.com 10 de 18 Applications Ver Todo Party Girl Image zoom Cortesía de la marca ¿Una noche larga por delante? No renuncies al brillo y color más intenso con esta laca de labios muy rica en pigmentos que lo aguanta todo. Shine Fever Lip Vinyl, de Stila. $24. ulta.com 11 de 18 Applications Ver Todo Línea Perfecta Image zoom Cortesía de la marca El producto más aplaudido de la línea de maquillaje de Lady Gaga es este delineador superpreciso en el negro más negro. Liquid Eye-lie- ner, de HAUS Laboratories. $20. hauslabs.com 12 de 18 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El más chic Image zoom Cortesía de la marca Con un acabado supermate y un empaque que te dará ganas de sacarlo del bolso una y otra vez. Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte, de Yves Saint Laurent. $39. yslbeauty.com 13 de 18 Applications Ver Todo La vie en rosé Image zoom Iluminador en crema con el punto justo de brillo para conseguir ese glow como de espejo que ni el mejor filtro de Snapchat te puede dar. Glass Glow Face, de Kevyn Aucoin. $32. kevynaucoinbeauty.com 14 de 18 Applications Ver Todo Con altura Image zoom Cortesía de la marca Si quieres volumen de altos vuelos, remata tu look con un toque de esta laca que no deja residuos ni el temido efecto "crujiente". Boost Compressed Micro- Mist Hair Spray, de TRESemmé. $4.99. En farmacias. 15 de 18 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cejas de pro Image zoom Cortesía de la marca Una herramienta imprescindible enbackstage y sesiones de fotos profesionales para conseguir unas cejas trabajadas, pero naturales y con efecto duradero. Tattoo Studio Brow Pomade, de Maybelline New York. $12.99. En farmacias. 16 de 18 Applications Ver Todo Nunca falla Image zoom Cortesía de la marca Cuando uno da con el corrector perfecto es muy difícil cambiarlo. Gracias a su textura cremosa, este consigue disimular las arrugas además de cubrir las ojeras. Radiant Creamy Concealer, de Nars. $30. narscosmetics.com Brillo clean Un iluminador que funciona y sin parabenos ni derivados del petróleo. Super Loaded Tinted Highlight, de Westman Atelier. $75. westman-atelier.com

