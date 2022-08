Este es el dúo de productos perfecto para que empieces a usar retinol Este ingrediente es el más potente para combatir los signos del envejecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los ingredientes que necesita la piel para que se mantenga fresca y libre de arrugas por el mayor tiempo posible. Ingredientes como las vitaminas C y E, el ácido hialurónico y la niacinamida, son muy importantes a la hora de elegir productos para nuestra rutina de belleza. Estos no solo ayudan a mantener el rostro hidratado y combaten las manchas, sino también le dan luminosidad y combaten los signos del envejecimiento. Ahora bien, cuando se habla de combatir arrugas, nada menor que el retinol. Este ayuda a renovar la superficie de la piel, retrasa la aparición de las arrugas y combate, de manera muy efectiva, las ya existentes. Es por eso que debes agregar un producto que contenga este potente ingrediente. Uno de los mejores en ese renglón es el Clinical Solutions Retinol, de Mary Kay, un producto que deja resultados increíbles en el rostro. Este suero tiene una alta concentración de retinol, la cantidad ideal recomendada por los dermatólogos. Este producto es perfecto si lo combinas con el otro producto de la colección, el Clinical Solutions Calm + Restore Milk, que ayuda a calmar la piel y evita que se irrite debido al retinol que a veces puede ser muy fuerte para la piel. Por eso es bueno consultar con tu dermatólogo antes de empezar a usar cualquier producto que contenga retinol ya que para algunas personas, usarlo todos los días puede resultar un problema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Retinol, Mary Kay Credit: Cortesía Retinol, Mary Kay Credit: Cortesía Eso sí, aunque sea dos o tres veces a la semana, es de suma importancia usarlo porque se ha comprobado que es muy efectivo a la hora de combatir los signos del envejecimiento, las manchas y disimular hasta las arrugas más profundas. Si quieres empezar a usarlo, este set de productos es una excelente opción. El Clinical Solutions Retinol cuesta $78 y la Clinical Solutions Calm + Restore Milk, cuesta $50. Ambos los puedes encontrar en marykay.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este es el dúo de productos perfecto para que empieces a usar retinol

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.