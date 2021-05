Este polvo translucido se deshace de la grasa del rostro sin quitar el glow Con este producto no vas a necesitar retocar tu maquillaje en todo el día. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En mi constante búsqueda de los mejores productos del mercado, siempre me encuentro con algunas joyas del maquillaje sin las que ya no puedo vivir. Y es que cuando encuentras un producto que cumple lo que promete y encima de eso, es más de lo que esperabas, ya no puedes dejarlo de usar. Tengo algunos productos que he usado por años y otros que he descubierto en los últimos meses y que ya se han vuelto un must en mi rutina. Hace un tiempo buscaba desesperadamente polvos compactos translucidos que me dejaran el rostro libre del brillo excesivo y de ese aceite que se va acumulando conforme van pasando las horas. Me embarqué en la misión de probar los más populares, entre ellos uno que otro polvo suelto, y me encontré con una maravilla. Hablo del Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder, de Tarte. Este polvo, que, aunque luce blanco no tiene color, deja un acabado mate sin que la piel luzca reseca y opaca. Pero lo que más me gusta es que te deja es glow que con tanto trabajo lograste. Además, está formulado para minimizar la apariencia de los poros y absorber toda la grasa del rostro sin la necesidad de usar mucho producto. Lo puedes usar diariamente encima de la base para que el maquillaje se quede intacto todo el día. También es ideal para usarlo durante tus vacaciones en la playa. En mi caso, como no tomo sol en la cara, me gusta aplicarme maquillaje, y estos polvos son ideales para retocarme durante el día. La cierto es que nunca lo saco de mi bolso. Es uno de los productos que más me gustan y, de hecho, es uno de los que más uso. Si tu piel se engrasa rápido luego de aplicarte el maquillaje o si tiende a ponerse brillosa en el transcurso del día, necesitas ese producto ahora mismo. Si lo usas, seguramente te vuelves fan como yo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN polvos translucidos, polvos para el rostro, smooth operator, tarte cosmetics Credit: Cortesía El Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder, de Tarte, cuesta $35 y lo encuentras en tartecosmetics.com

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Este polvo translucido se deshace de la grasa del rostro sin quitar el glow

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.