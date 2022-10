Estos polvos translúcidos solo cuestan $5 y son una verdadera maravilla Este producto se ha vuelto viral y ahora entendemos por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en un lugar no solo para ver y publicar fotos y videos, sino también para obtener tips para cocinar, encontrar artículos curiosos para el hogar, inspirarse para viajar y claro, aprender los mejores trucos de maquillaje y descubrir los mejores productos. Ya son muchos los productos que se han vuelto virales y las amantes del maquillaje los han agotado. Entre tantos lanzamientos de belleza, las redes nos ayudan a saber cuáles productos vale la pena comprar y probar. De esa lista de productos virales, nosotras ya tenemos varios favoritos y es muy posible que a esa lista agreguemos unos polvos translúcidos. Hablamos del Brighten Up! Banana Powder, de Essence, un producto con un precio bastante asequible que se ha vuelto viral y por muy buenas razones. Estos polvos se deshacen de la grasa del rostro en un dos por tres y dejan la cara como una porcelana. Los videos en que influencers de belleza ponen los polvos a prueba, son realmente impresionantes. Este producto, además de dejar el rostro mate, sin ningún brillo, hace que el maquillaje se quede intacto todo el día. Lo mejor de todo es que es perfecto para usar encima del correcto alrededor de los ojos porque no acentúa las líneas de expresión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, si te gusta tener un glow en el rostro, lo puedes usar solo en el área de los ojos para fijar el corrector. Lo que más nos gusta, es que es un producto que puedes encontrar en la farmacia y solo cuesta $4.99 en ulta.com Así es que tienes que correr a comprarlo porque de verdad es una maravilla. Polvos translucidos Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estos polvos translúcidos solo cuestan $5 y son una verdadera maravilla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.