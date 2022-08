Estos polvos compactos han salvado mi maquillaje en los días más calurosos Estos polvos duran hasta 12 horas y los puedes usar solos o encima de la base. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Encontrar un producto de maquillaje que le siente de maravilla a tu piel, que haga lo que promete y que encima luzca supernatural, no es tarea fácil. Y es que tenemos que admitir que no todos los productos nos favorecen y mucho menos no todos funcionan como queremos. En mi caso es muy importante encontrar un base que me cubra algunas manchas que tengo en el rostro y también es vital tener unos polvos que complementen la base y la ayude a que dure todo el día, sobre todo, en la época de calor. Por suerte yo encontré el polvo compacto perfecto y te aseguro que si lo pruebas vas a pensar lo mismo que yo. Hablo de Touch Complexion+ Pressed Powder Foundation, de Younique, uno producto que deja la piel flawless. Está elaborado con ingredientes derivados de plantas como manteca de karité, caolín y manzanilla por lo que la piel se mantiene hidratada. Tienen un acabado mate y ayudan a minimizar los poros y a la apariencia de las líneas de expresión. Estos polvos cubren la piel tan a la perfección que no es necesario que uses base si no lo quieres. De hecho, funcionan como una base, dando bastante cobertura y con una duración de hasta 12 horas. Incluso no tienes que volver a aplicarlo durante el día porque te controla la grasa y permite que el maquillaje se mantenga intacto. Es realmente increíble y se ha vuelto mi mejor aliado durante estas semanas de tanto calor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN polvos compacto Credit: Cortesía Me gusta usarlo solo esos días en que no se me antoja aplicar base y también lo uso encima de la base para que ésta dure aún más. Es el canvas perfecto para los demás productos. Está disponible en 25 colores y los tonos más oscuros que tu piel son perfectos para hacer el contour. Lo mejor es que vienen con una pequeña esponja para que los apliques si es necesario. Los polvos Touch Complexion+ Pressed Powder Foundation, de Younique cuestan $40 y los puedes comprar en youniqueproducts.com

