Estos parches eliminan las ojeras y las bolsas debajo de los ojos en un dos por tres Estos parches se han convertido en los favoritos de las amantes de la belleza porque sí funcionan. Ya todas sabemos que en el área de los ojos es dónde empezamos a ver los primeros signos de la edad, y mientras más pasa el tiempo, más se deteriora. Es por eso por lo que debemos poner especial cuidado a esta parte del rostro, y además de usar una crema, tanto en la mañana como en la noche, que la hidrate superbién, también debemos ser bastante delicadas a la hora de quitarnos el maquillaje o tocar el área. Claro que también es ideal protegernos del sol con lentes y usando protector solar. Otra cosa que también debes incluir en tu rutina es el uso de mascarillas o parches hechos especialmente para esta delicada área, y que además de hidratarla, también le depositan potente ingredientes que combaten las arrugas, las bolsas y las ojeras. Uno de los mejores parches del mercado son los Retinol Youth Renewal Eye Masks, de Dr. Zion x Murad, unos parches maravillosos que se convertirán en tus mejores aliados de belleza. Están formulados con un retinol con una tecnología especial que permite que la funcione mejor en la piel sin que la maltrate. Además, también tiene agave azul que aporta firmeza, al igual que, extracto de maracuyá, que aporta luminosidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parches para las ojeras y la inflamacion Credit: Cortesía Parches para las ojeras y la inflamacion Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que desde la primera vez que los usas, ves una gran diferencia en las líneas de expresión y las patas de gallo. También trabaja de maravilla en las ojeras, haciendo que desaparezcan casi por completo, al igual que la inflamación. Si los usas por lo menos dos veces a la semana verás como el área luce más hidratada, luminosa y fresca. Realmente trabajan muy bien y sí dan los resultados que prometen. Las Retinol Youth Renewal Eye Masks, de Dr. Zion x Murad cuestan $42, por un paquete de cinco, y los puedes comprar en murad.com

