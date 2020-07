4 parches de para el contorno de los ojos que te harán lucir más radiante que nunca La mejor manera de reducir la inflamación y hidratar profundamente esta delicada área Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las cálidas temperaturas de los meses de verano invitan a darle un poco más de cuidados a la piel. Y es que como ya sabemos el sol puede hacerle daños irreversibles al rostro y es precisamente durante esta temporada cuando nos exponemos más a él. Por eso no se te puede olvidar usar un protector solar todos los días, incluso hasta cuando está nublado. Por suerte existen muchos productos que nos ayudan a cuidar de el rostro, incluyendo la delicada piel alrededor de los ojos. Es precisamente esa área la que necesita mucho más cuidado que el resto de la cara. Por eso, usar solo una crema no es suficiente, también es bueno usar mascarillas creadas específicamente para hidratar, reafirmar y desinflamar esa área. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación, te mostramos algunos de los mejores parches o mascarillas del momento para que te veas más fresca y radiante. Bright Eye Firming Mask, de Joanna Vargas Image zoom Cortesía Con ingredientes como la proteína de seda, extracto de algas, extracto de manzanilla y ácido hialurónico, estos parches hidratan profundamente esta delicada área y la reviven en minutos. El paquete de 5 cuesta $60 en Shop.joannavargas.com. Eye Got This, de Bliss Image zoom Cortesía Contiene péptidos y una mezcla de hidratantes vegetales que reducen la inflamación y las ojeras. Además, mejora la apariencia de las líneas de expresión. Cada set cuesta $4 en Blissworld.com. Triple Hialuronic and Honeydew Moisture-Boost Gel Eye Mask, de Boscia Image zoom Cortesía Restauran la hidratación y la frescura del área con ingredientes como la vitamina B3, el ácido hialurónico y melón dulce. Un paquete de 5 cuesta $26 en Boscia.com. Eye Masks, de Loops Image zoom Cortesía Estos parches te dan una frescura instantánea y ayudan a que el área retenga la hidratación. Contienen extracto de perla, complejo de flores y niacinamida. Un set de 5 cuesta $20 en Loopsbeauty.com.

