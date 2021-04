Los mejores parches para hidratar y desinflamar el área de los ojos La mejor manera de reavivar tu mirada y lucir descansada después de no haber dormido pocas horas. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que es en el área de los ojos donde primero empezamos a ver los signos de la edad. Y es que esta parte de rostro es una de las más delicadas y por lo tanto hay que tratarla diferente al resto de la piel de la cara. Si bien es importante usar una crema especial para esa área, dos veces al día, también es importante que dos o tres veces a la semana apliquemos parches o mascarillas creadas específicamente para hidratar, reafirmar y dos o tres veces a la semana. Por suerte, hoy en día existen muchas cremas que ayudan a mejor la apariencia del contorno de los ojos e incluso podemos adquirir correctores que están hechos con ingredientes que ayudan a desinflamar el área y a disimular las arrugas. Eso s,í nada como los parches. Y es que estos contienen potentes ingredientes que penetran profundamente en la piel y son tan efectivos, que los resultados se pueden ver en pocos minutos, algo bastante conveniente cuando no dormimos bien y nos toca salir a cumplir con algún compromiso. parches para los ojos, belleza, cuidado de la piel Image zoom Credit: Cortesía Cooling Water Eye Patches, de Milk Makeup. $22, por un paquete de 6. sephora.com parches para los ojos, belleza, cuidado de la piel Image zoom Credit: Cortesía Baggage Claim Eye Mask, de Wander Beauty. $25, por un paquete de 6. sephora.com parches para los ojos, belleza, cuidado de la piel Image zoom Credit: Cortesía Under Eye Gold Gel Mask, de Masqueology. $3. masqueology.com parches para los ojos, belleza, cuidado de la piel Image zoom Credit: Cortesía Collagen Hydrogel Under Eye Patch, de Earth Therapeutics. $9.99, por un paquete de 5. earththerapeutics.com Recuerda que el cuidado de la piel es cosa de todos los días, así es que para que veas verdaderos resultados, tienes que usar a diario una crema que ayuda a mantener hidratado el contorno de ojos. Además, dormir 8 horas o más siempre es recomendable para tener una piel radiante.

