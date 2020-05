Los mejores organizadores para tus lip glosses Son perfectos para adornar tu área de maquillaje By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tener muchos productos de maquillaje se ha convertido en prácticamente una obsesión para muchas chicas y todo se lo debemos a las redes sociales que se han convertido en la plataforma perfecta para promover los productos y ayudar a muchas a convertirse en expertas en la materia. Incluso en los últimos años hemos visto como han salido al mercado productos que antes no existían y también nuevas e innovadoras marcas. Y el problema está en que los queremos todos y todo el tiempo estamos comprando y comprando para luego no saber cómo organizar tantas cosas. Una de las cosas que más nos gusta tener son lip glosses, o brillos de labio. El problema es que no son tan fáciles de organizar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son muchas las maneras que existen para mantener organizados tus productos de belleza. Y es que nada como tener todas cosas en orden para así sacarles el mayor provecho. Porque todas sabemos que, si no tenemos las cosas a la vista, probablemente ni nos acordamos de que las tenemos. Todas hemos visto los organizadores de los labiales regulares, por eso siempre s nos facilita más usarlos. Pero a la hora de almacenar lo brillos de labios es otra historia. Y es que normalmente los tenemos que poner en alguna o un organizador acrílico, lo que nos hace un poco más difícil encontrar el color que queremos. Por suerte encontramos algunas opciones supercool y prácticos para organizar ese producto que tanto nos gusta y que no paramos d de comprar. Image zoom Cortesía Acrylic Lip Gloss Organizer, de Alotpower. $13.96. Amazon.com. Image zoom Lip Gloss Holder, de Mordoa. $12.99. Amazon.com. Image zoom Cortesía Lip Gloss Organizer & Beauty Makeup Holder, de byAlegory. $17.49. Amazon.com. Image zoom Cortesía Lip Gloss Holder Organizer, de HBlife. Amazon.com. Lo mejor de todo es que no tienes que gastar mucho dinero para tenerlos y además de que vas a estar más organizada, los puedes usar para decorar algún espacio de tu cuarto o área de maquillaje. Échale un vistazo a las que encontramos y ordena ya las que necesitas.

Close Share options

Close View image Los mejores organizadores para tus lip glosses

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.