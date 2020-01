Los mejores looks de Meghan Markle en el 2019 By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La duquesa de Sussex se ha convertido en un ícono de moda que nos inspira con cada uno de sus atuendos. Déjate inspirar por sus mejores looks a lo largo del año. Empezar galería Vestido de gala Image zoom PHOTO: PAUL GROVER/WPA POOL/GETTY IMAGES A principios del 2019, Meghan sorprendió con este vestido de lentejuelas durante un evento en London. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Summer vibes Image zoom PHOTO: POOL/SAMIR HUSSEIN/GETTY IMAGES La duquesa lució este bellisimo vestido con zapatos color beige durante un evento público junto a su inseparable esposo, el Principe Harry. 2 de 10 Applications Ver Todo Nude vibes Image zoom PHOTO:KARWAI TANG/GETTY IMAGES Meghan mostró su pancita en este vestido de cuello alto, abrigo y tacones beige. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Vestido rojo Image zoom PHOTO: POOL/SAMIR/HUSSEIN/GETTY IMAGES La duquesa de Sussex lució regia en su llegada a Casablanca, Morocco con este vestido rojo combinado con tacones de punta beige. 4 de 10 Applications Ver Todo White everything Image zoom PHOTO: MAX MUMBY/INDIGO/GETTY IMAGES Meghan optó por este white everything atuendo para otro de sus miles de eventos en London. 5 de 10 Applications Ver Todo Muy elegante Image zoom PHOTO: SAMIR HUSSEIN/GETTY IMAGES Al parecer, la duquesa es una amante de los colores claros ya que la hemos visto con varios atuendos de colores claros como este. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La reina de los abrigos Image zoom PHOTO: KARWAI TANG/GETTY IMAGES Meghan se ha convertido en un ícono de moda en especial por abrigos como este negro que lució en la "New Zealand House" en London. 7 de 10 Applications Ver Todo ¡Bella! Image zoom PHOTO: JEREMY SELWYN/GETTY IMAGES Este look rojo la hizo deslumbrar en una conferencia que tuvo lugar en El Castillo de Windsor. 8 de 10 Applications Ver Todo WOW Image zoom PHOTO: KARWAI TANG/GETTY IMAGES Con un abrigo largo y botas de piel, Meghan se robó todas las miradas del público. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Vestido verde Image zoom PHOTO: TOLGA AKMEN/GETTY IMAGES La reina de los abrigos volvió a lucir espectacular con este vestido verde, un abrigo beige y tacones de punta. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Los mejores looks de Meghan Markle en el 2019

