Los mejores looks de Chiquis con su nueva figura Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: Frazer Harrison/Getty Images; IG/Chiquis; Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Cada día más delgada y en forma, Chiquis ha transformado su estilo para mostrar su cuerpo tonificado. ¡Aquí las fotos que lo comprueban! Empezar galería En la alfombra Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Para la gala de Univisionarios, la hija de Jenni Rivera llevó un traje negro de Usama Ishtay con mangas largas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Recortes atrevidos Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Vestida toda de blanco y con un escote de infarto, la cantante mexicoamericana desfiló por la alfombra roja de los premios Grammy. 2 de 7 Ver Todo Diva dorada Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: Frazer Harrison/Getty Images ¡Qué guapa! Impactó en la alfombra de los Latin Grammy del 2022 con este fabuloso traje dorado con corte de sirena confeccionado por Rey Ortiz. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Chica roquera Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: IG/Chiquis Calentó las redes con este atuendo negro y rojo con guantes de cuero que llevó para promocionar su nuevo sencillo, "Porque Soy Abeja Reina". 4 de 7 Ver Todo De fiesta Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: IG/Chiquis Más delgada que nunca lució la cantante en la fiesta de Karol G llevando un look plateado de corset y pantalones anchos a juego. 5 de 7 Ver Todo Invierno atrevido Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: IG/Chiquis Hasta con un saco de piel, la artista presume su cuerpo, vistiendo un look monocromático blanco con botas altas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En la playa Chiquis, mejores looks, nueva figura Credit: IG/Chiquis Y hasta sin maquillaje y al natural, luce más regia todos los días. ¡Felicidades Chiquis! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

