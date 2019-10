Estos son los mejores looks de Carmen Villalobos, ¡todos de firmas colombianas! By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mostaza Image zoom Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español En la última edición de Festival People en español la barranquillera eligió un top de terciopelo azul con escotazo y hombros al descubierto y pantalón de campana, todo de la diseñadora colombiana Johanna Rubiano. Advertisement Advertisement Image zoom Raymond Hall/GC Images En una de sus visitas a las oficinas de People en español este pasado verano nos mostró su lado más tropical con este conjunto amarillo con flores de la diseñadora colombiana Ana Arango y, como siempre, pendientes extragrandes, otra de las claves de su estilo. Image zoom Gladys Vega/Getty Images A modo de aperitivo, viendo a la actriz de blanco, de largo y con un vestido firmado por Jorge Duque, el modisto que se encargará de su vestido de novia. Advertisement Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for People en Espanol Uno de nuestros looks favoritos es este que escogió para la fiesta de los 50 más bellos en Nueva York, con top de cuerdas del colombiano Andrés Pajón y pendientes de Image zoom Mezcalent Original y de nuevo apostando por la moda colombiana con este diseño de plumas y satén de la marca de Bucaramanga Arial 12. Image zoom Theo Wargo/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Durante los Upfronts de Telemuhndo celebrados en Nueva York, la colombiana siguió fiel a su mantra de usar solo moda de su país con el perfecto vestido de cóctel de Nicola Bogotá. Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Instagram Ideal en una visita a Nueva York con este original conjunto de crop top de escote barco y falda de vuelo de la colombiana KW Maria Karina. Image zoom Instagram/Carmen Villalobos Con su look más disco, la vimos en un evento de Telemundo en Colombia con este bodysuit dorado con escotazo, pantalones de campana y pendientes de flecos dorados. Image zoom Con volantes y a lo loco, con una falda de lo más original y favorecedora del diseñador colombiano Hernán Zajar. Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Instagram/Carmen Villalobos Pero no todo va a ser vestidos y tacones, cuando no está trabajando la protagonista de Sin senos sí hay paraíso es amante de los tenis y outfits más cómodos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

