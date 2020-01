Los mejores looks de belleza de los Grammys 2020 By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy) Las uñas infinitas de Rosalía, la melena de Priyanka Chopra y el pelo verde de Billie Eillish, no te pierdas los detalles beauty de la noche. Empezar galería Rosalía Image zoom Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy) La española presumió de melena en un color más claro de lo que lo suele llevar y con las uñas extralargas que ya ha convertido en uno de sus sellos de identidad. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Image zoom Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy ¡Mucho bling bling! 2 de 10 Applications Ver Todo Camila Cabello Image zoom Steve Granitz/WireImage La cantante lució una melena hiperlisa y ojos muy marcados con delineador negro. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Gwen Stefani Image zoom Steve Granitz/WireImage Cuesta creer que la cantante y jurado de The Voice tenga 50 años, ¡qué piel! 4 de 10 Applications Ver Todo Lizzo Image zoom Una de las protagonistas de la noche, se atrevió con unas sombras en distintos tonos de rosa. 5 de 10 Applications Ver Todo Camila Coelho Image zoom La bloguera es una amante confesa del maquillaje y, como ella misma nos contó en una entrevista, muchas veces se hace el maquillaje ella misma. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nathalie Emmanuel Image zoom Jean Baptiste Lacroix/Getty Images También con sombras rosadas y presumiendo de melena rizada. 7 de 10 Applications Ver Todo Billie Eilish Image zoom FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images La cantante conjuntó su color de pelo con su outfit en un verde lima que no pasó desapercibido. 8 de 10 Applications Ver Todo Priyanka Chopra Image zoom Amy Sussman/Getty Images) Con el pelo más largo de lo que nos tiene acostumbrados y extra liso, estaba guapísima. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sophie Turner Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La actriz de juego de tronos optó por un look oscuro con labios en color granate y marcando pestañas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los mejores looks de belleza de los Grammys 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.