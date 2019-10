Los mejores looks de belleza de la Semana de la moda de París By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Sombras 80´s, pestañas cubiertas de oro, efecto cara lavada y mucho más... No te pierdas estos looks que marcarán tendencia la próxima primavera. Empezar galería Balmain Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Como ya vimos en la semana de la moda de Nueva York, en la capital del Sena también se llevan las sombras fantasía en tonos de rosa, morado y verde que nos recuerdan a la década de los 80. Eso sí, con un acabado más sutil que en aquella época donde reinaba el más es más. Advertisement Advertisement Balmain Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images En el mismo fesfile también nos encantó el peinado con raya a un lado y gel para conseguir el efecto mojado solo en la raíz. Loewe Image zoom SAVIKO/Gamma-Rapho via Getty Images Otra raya a un lado que vimos en la pasarela parisina y seguro que pronto en la alfombra roja es esta super tirante que creó Guido Palau con una dósis extra de la laca de fijación fuerte de Redken. Advertisement Loewe Image zoom SAVIKO/Gamma-Rapho via Getty Images Y el rostro un irresistible efecto cara lavada en la que los juegos de luz fueron clave. Un toque de sombra más clara que el párpado en el párpado móvil, petañas rizadas, pero no postizas ni muy largas y puntos de brillo en el centro de la cara. Et voilà! Dior Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images En materia beauty, de este show nos quedamos con las medio coletas medio trenzas de granjera con diadema de minitrenzas incluída que lucieron las modelos. ¡Ideales para ocultar un bad hair day! Off-White Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images En el show a cargo de Virgil Abloh las hermanas Hadid acapararon todas las miradas con looks como este en el que las sombras ocupan el espacio entre los ojos en lugar de los párpados. ¿Te atreverías con este look de maquillaje? Advertisement Advertisement Advertisement Off-White Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Mientras que su hermana lució un look mucho más sencillo y totalmente sexy y apetecible, con sombras ligeramente rosa en los párpados en un tono casi idéntico al que resaltaba las mejillas resaltado con un toque extra de glow. Valentino Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images En este desfile el protagonista fue el oro, que resaltó los ojos de las modelos con sombras psicodélicas casi hasta la sien… Valentino Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images ¡Y las pestañas! Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

