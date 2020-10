Close

6 ocasiones en las que Adamari López nos ha dejado boquiabiertos con sus looks La nueva figura de la presentadora la ha animado a llevar piezas más cool y atrevidas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien Adamari López siempre ha sido la favorita de todos, no solo por ese talento, que cada mañana vemos como traspasa la pantalla, sino también por ese carisma inigualable que tiene y que hace que sus fanáticos la apoyen en todo lo que hace. Tal y como lo hicieron cuando decidió empezar a transformar su cuerpo mediante el ejercicio y la comida más saludable. Su camino no ha sido fácil. La hemos visto sudar la gota gorda y hasta llorar al no poder aguantar las rutinas, pero también hemos podido apreciar su determinación y sus ganas de convertirse en una mejor versión de sí misma. Eso es algo que ha ido logrando y lo podemos apreciar gracias a los fabulosos looks que luce cada día en Un nuevo día (Telemundo), los cuales elige con la ayuda de la estilista Claudia Zuleta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tenemos que reconocer que la figura de López ha cambiado mucho y ahora las piezas que lleva le quedan muchísimo mejor. Pero lo mejor de todo es que la presentadora se muestra muy segura de sí misma con cualquier cosa que se ponga. ¿Una de sus piezas favoritas? Sin duda alguna, el jumpsuit. Por eso la vemos constantemente llevando uno, ya sea de pantalón corto, sin mangas o de un solo hombro. Y la verdad es que le sientan de maravilla a su figura. Gracias a su nueva figura, en las últimas semanas la hemos visto con ropa más ceñida, coquetas y modernas, algo que le encanta a sus seguidores, y también a nosotras. Image zoom Adamari Lopez instagram Image zoom Instagram/Un nuevo día Image zoom Instagram/Adamari López Image zoom Instagram/Un nuevo dia Image zoom Instagram/Un nuevo dia Image zoom Instagram/Un nuevo día Por eso buscamos 5 de sus más recientes looks que más han cautivado y la verdad es que se nos hizo difícil elegir tan pocos. Échale un vistazo a los que seleccionamos y déjanos saber cuál o cuáles son tus favoritos.

