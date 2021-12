Con estos leggings podrás ir hasta a la fiesta más elegante Encontramos opciones fabulosas que te encantarán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No podemos negar que encontrar los leggings perfectos no es tarea fácil. Y es que, aunque haya decenas de opciones en el mercado, no todas llenas nuestras expectativas. Cuando te dispones a comprar una de estas piezas, son varias la cosas que debes tener en cuenta para que luego no terminen amontonados con el resto de la ropa que no te pones. Tenemos que corroborar que nos son transparentes. La mayoría de ellos están hechos con una tela muy fina y al usarlos, especialmente las chicas con más curvas, se puede ver muy clara la ropa interior. Además, no todos son cómodos y tampoco favorecedores a la figura. Es importante medírselos antes de comprarlos. Otra cosa muy importante es que estén hechos de un material que estire y que sea cómodo para que te puedas mover con facilidad y de paso los puedas usar por muchas horas. Atrás quedaron los tiempos en que los leggings eran solo para llevar en looks casuales e informales. Si compras los adecuados, puedes llevarlos con un elegante camisa o blusa, o con un hermoso suéter, botas a la rodilla o zapatos de punta. Las opciones son interminables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leggings Credit: Cortesía Faux Leather Leggings, de Loft. $69.50. loft.com Leggings Credit: Cortesía Faux Leather High-Waist Leggings, de Commando. $118. saksfifthavenue.com Leggings Credit: Cortesía Branded Satin Leggings, de Rhode Island. $49. riverisland.com leggings de vestir, leggings Credit: Cortesía Patent Faux Leather Leggings, de Commando. $98. bloomingdales.com Por eso nos dimos a la tarea de buscar algunos de los mejores leggings de vestir para que en tu próxima salida no solo te veas fabulosa, sino que también te sientas muy cómoda.

