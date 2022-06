Estos jeans son los que mejor le quedan a las mujeres con curvas Esta marca tiene una gran variedad de estilos y sus precios son bastante asequibles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los jeans son una parte esencial del guardarropa de cualquier mujer, así que encontrar el que nos quede bien y que además sea cómodo, es una misión que se toma muy en serio. Un par de jeans es el compañero perfecto para los viajes, para usar en los días más fríos y si buscas el modelo adecuado y lo combinas con las piezas ideales, los puedes llevar hasta para asistir a cualquier velada importante. Lo cierto es que tener los jeans perfectos nos puede hacer la vida mucho más fácil, especialmente cuando tienes curvas, como muchas latinas. Por suerte, yo encontré no solo el par perfecto, sino una marca que tiene disponible diferentes tipos de jeans que no solo destacan lo mejor de mis curvas, sino que también están hechos con un material tan suave y elástico que los convierte en los más cómodos. Hablo de los jeans de American Eagle y cuando te digo que son una maravilla, créeme que no estoy exagerando. Nunca se me había pasado por la cabeza comprar mis jeans en esta tienda, pero un día alguien me los recomendó y desde ese entonces me he vuelto fanática de sus diseños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN jeans, american eagle Credit: Cortesía jeans, american eagle Credit: Cortesía jeans, american eagle Credit: Cortesía Los tienes de todos los estilos, skinny –los más cómodos- rasgados y hasta estilo leggings. En mi caso los que me quedan mejor son los jeggings de talle alto porque se acomodan a mi figura y me hacen sentir tan cómoda que los puedo llevar puestos por horas. En especial, estoy fascinada con los Dream Super High Waisted Jeggings porque me hacen ver mucho más esbelta y están disponibles en negro.Lo mejor de todo son los precios que puedes encontrar en la tienda o en ae.com. En ocasiones podrías obtener jeans hasta por $20 cuando tienen especiales. Pero incluso hasta cuando no tienen cupones o mercancía en sale, puedes encontrar pantalones entre $40 y $60. Una verdadera ganga. Trátalos y verás que no te vas a arrepentir.

