Los mejores iluminadores para mezclar con tu hidratante y obtener una piel flawless Este es el secreto de los maquilladores para lucir un glow supernatural y fabuloso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El highlighter siempre ha sido uno de los productos favoritos de las amantes del maquillaje, incluyéndome a mi. Y es que hay que admitir que este producto hace un efecto increíble en la piel. El highlighter se ha convertido en un must have para las que aman tener un glow. Existen diferentes tipos de highlighters, vienen en polvo, en crema y líquidos, y el ideal para ti depende mucho de qué tanto te gusta brillar. Por suerte hay mucho para escoger. En particular soy muy fanática de las paletas de highlighters porque puedo jugar con diferentes tonos para lograr el look que quiero. Ahora bien, con la moda de llevar un look de maquillaje más natural y glowy, los que vienen en forma líquida se han vuelto muy populares. Este tipo de iluminadores se pueden llevar de muchas maneras y eso es lo cool. Puedes usarlos solos, aplicándolos solamente en las partes correctas, como en los pómulos, la nariz y la frente. También puedes ponerlos después de la base y los polvos, para acentuar el highlighter en polvo. Pero si de verdad quieres lucir supernatural y como que brillas desde adentro, nada como mezclarlo con el hidratante. Eso sí, no todos los iluminadores líquidos son buenos para mezclar con tu hidratante o con la base. Lo ideal es elegir uno que le vaya perfecto al color de tu piel y que además no tenga tanto brillo. También es bueno solo agregar unas dos o tres gotas para que el acabado sea el más natural posible. Esta es una técnica perfecta para esos días en que no quieres llevar maquillaje pero sí deseas que tu piel luzca increíble. A continuación te mostramos tres de los mejores iluminadores líquidos para mezclar con el hidratante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN highlighter, iluminador Credit: Cortesía Illuminator Liquid Highlighter, de Iconic London. $40. sephora.com highlighter, iluminador Credit: Cortesía Born to Glow Liquid Illuminator, de NYX. $7.99. cvs.com highlighter, iluminador Credit: Cortesía Custom Enhancer Drops, de Cover FX. $42. coverfx.com

