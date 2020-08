Estos iluminadores tienen diferentes usos y te darán el mejor glow de tu vida Estos iluminadores se convertirán en tu mejor aliado durante el verano Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El iluminador es uno de los productos más buscados por las amantes del maquillaje y hasta por las que no son tan expertas en la materia. Lo cierto es que los highlighters, como también se les conoce, se han convertido en un must have. Y es que nada se compara a una piel luminosa y radiante, y eso es precisamente el efecto que da este maravilloso producto. Por eso son pocas las chicas que salen de la casa sin aplicarse un poco de highlighter. Lo mejor de todo es que hay opciones para todos los gustos. Los puedes encontrar en crema, en barra, líquidos, y por supuesto en polvo. Pero tenemos que admitir que en este momento los que vienen en forma líquida o en crema, se están convirtiendo en los más populares porque se pueden usar de diferentes formas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando tienes un iluminador líquido o en crema le puedes sacar muchos más usos. Por ejemplo, si quieres un glow llamativo y que al mismo tiempo parezca que tienes el mejor bronceado, puedes mezclar un iluminador en tono bronce o dorado a tu base de maquillaje. También lo puedes usar directamente en la piel justo antes de aplicar cualquier otro producto. El resultado es increíble. Además, puedes usar un highlighter en crema o líquido debajo del que uses en polvo, para hacerlo aún más prominente. Incluso, gracias a su consistencia hasta los puedes usar en el cuerpo. Image zoom Cortesía Illuminator Liquid Highlighter, de Iconic London. $40. Sephora.com. Image zoom Glass Glow Liquid Illuminator, de Kevyn Aucoin. $32. Sephora.com. Image zoom Cortesía Major Glow All Over Glow Balm, de Patrick Ta. $50. Patrickta.com. Image zoom Cortesía Custom Enhancer Drops, de Cover FX. $42. Coverfx.com. El verano es la época perfecta para darle riendas sueltas a tu gusto por los highlighters, o para experimentar si es que te da miedo usarlos. Durante los meses cálido todo se vale. Incluso ahora que no estamos usando mucho maquillaje, si te aplicas mascara y highlighters, lucirás increíble cuando te pongas la mascarilla. Aquí te mostramos algunos de los mejores.

Close Share options

Close View image Estos iluminadores tienen diferentes usos y te darán el mejor glow de tu vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.