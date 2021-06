Estos fabulosos flip flops te harán olvidar por un rato los tacones La temporada de verano es la excusa perfecta para darle un descanso a los pies. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El verano es la época perfecta para dejar a un lado el maquillaje cargado, las secadoras de pelo y también la ropa incómoda y cargada. Y es que las cálidas temperaturas de la época invitan a dejar que el cabello se seca con la brisa y a llevar ropa ligera que nos permita estar cómodas y relajadas. La temporada también es perfecta para olvidarnos un poco de los tacones y ponernos sandalias planas con las que podamos ir y venir sin maltratarnos los pies. Eso sí, hagas lo que hagas, no olvides tu protector solar. Ahora bien, para muchas chicas, incluyéndonos a nosotras, el verano es la exclusa perfecta para usar flip flops con cualquier atuendo, incluso hasta el más inesperado. Y es que, si bien es cierto que los flip flops no son el calzado más elegante, sí se pueden convertir en tus mejores aliados a la hora de irte de compras, dar un paseo por el parque y, sobre todo, cuando es momento de hacerte una pedicura. Por suerte, son muchas las marcas que tienen flip flops y son bastante bonitos y cool, o sea que los puedes usar con un vestido, ya sea corto o largo, con faldas y ya sabes que también con jeans o pantalones cortos. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones que seguro que te van a encantar. Flilp Flops, verano, Credit: Cortesía Flip Flops estilo Surri, de Guess. $39.99. zappos.com Flilp Flops, verano, Credit: Cortesía Plant Based T-Strap Flip Flops, de Old Navy. $4. oldnavy.com Flilp Flops, verano, Credit: Cortesía Crocband Flip, de Crocs. $24.99. crocs.com Flilp Flops, verano, Credit: Cortesía Plan-Based Jelly Crisscross Strap Flip-flop Sandals, de Old Navy. $3. oldnavy.com No sacrifiques la comodidad y que no te de pena ponerte unos flip flops con ese vestido que tanto te gusta, no pasa nada, las demás chicas te entenderán.

