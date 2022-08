Estos tres exfoliantes le darán una nueva vida a tu piel Hemos probado muchos productos de esta clase y estos tres están entre los mejores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando del cuidado de la piel se trata, son muchos los productos que necesitamos en nuestra rutina de belleza y todos son importantes. Si bien el protector solar, el suero y el hidratante, son productos que nunca te deben faltar, existen otros que aunque sean menos populares, también son esenciales para tener un rostro fresco, radiante y libre de arrugas. Entre esos productos que no debes dejar de usar está el exfoliante, un producto que puede cambiar tu piel para bien. Existen muchas opciones de este producto y la verdad no todos hacen lo que prometen y eso lo he aprendido probando muchos de ellos. Por suerte, hay varios que son excelentes y que realmente vale la pena incluirlos en nuestra rutina de belleza. A continuación te mostramos tres de los mejores exfoliantes que se encargarán de quitar las impurezas y la piel muerta de la manera más delicada y efectiva. Facial Radiance Polish, de First Aid Beauty Este exfoliante contiene cáscara de nuez de karité y extracto de corteza de sauce, lo que ayuda a que la piel quede con un glow envidiable y duradero. Además, las partículas con las que está formulado son biodegradables, así es que cuando lo usas también estás ayudando a conservar el planeta. Algo que también lo hace perfecto, es que es ideal para todos los tipos de pieles, y es tan delicado, que lo puedes usar todos los días. Cuesta $25 en nordstrom.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Exfoliante Credit: Cortesía Strawberry Rhubarb Dermofoliant, de Éminence Está formulado con ácido láctico que ayuda a remover las células muertas, y una mezcla de harinas para pulir, que también exfolian y mejoran la textura de la piel. También contiene ácido hialurónico vegetal que hidrata y ayuda a que la piel mantenga esa hidratación, al igual que fresas, que ayudan a que la piel luzca más radiante, y arcilla heilmoor, que limpia profundamente y suaviza. Cuesta $55 en dermstore.com exfoliante Credit: Cortesía Moment of Truth 2-in-1 Polishing Sugar Mask Este maravilloso producto está compuesto con ingredientes como la fruta de rosa mosqueta, semillas de cereza y aceite de almendra, que ayudan a hidratar la piel, la revitalizan y la dejan más suave. Además, también contiene vitamina E, que ayuda a revivir la piel, y uno de sus ingredientes principales es la vitamina C, que como ya sabes, ayuda a emparejar y a darle esa luminosidad que tanto nos gusta. Cuesta $30 en olehenriksen.com Exfoliante Credit: Cortesía

