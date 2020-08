Estos son los mejores descuentos en productos de belleza de este fin de semana Aquí están algunas de nuestras marcas favoritas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya llegó el fin de semana y con él muchos descuentos en algunas de nuestras marcas de belleza favoritas. Y es que, aunque todavía las cosas no han vuelto del todo a la normalidad, por lo menos podemos ir al parque o reunirnos con algunos familiares en el patio de la casa, e incluso hasta ir a cenar a algún rooftop o patio de un restaurante. Es precisamente para esos pequeños momentos que tenemos para disfrutar en medio de toda esta locura para los que queremos lucir regias. Para lucir como queremos tenemos que comprar nuestros productos favoritos y uno que otro que se nos antoja probar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada mejor que hacer esas compras tan necesarias durante las grandes sales que ofrecen muchas tiendas, en especial en este momento en que cualquier descuento ayuda. Nada como un nuevo labial, comprar el ese hidratante que tanto nos gusta o ese nuevo exfoliante que promete hacer maravillas en tu piel. Lo cierto es que durante estos meses tan difíciles los productos de belleza nos dieron ese respiro y una sensación de bienestar que tanto necesitábamos. Entre mascarillas, rutinas de belleza más extensas y mimos, la cuarentena se nos hizo más llevadera. Por eso, nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las mejores semanas que están sucediendo este fin de semana, para que así le des riendas sueltas a tu gusto por los productos de belleza sin romper la alcancía. Kate Somerville Image zoom Cortesía Esta marca tiene productos excelentes y en este momento está ofreciendo un 20% en todos ellos. Solo tienes que usar el código FFAM20. Katesomerville.com. Urban Decay Image zoom Cortesía La marca, que tiene algunos de los labiales, sombras y delineadores, más populares, tiene un excelente especial. Cuando compras $25 automáticamente recibes un labial de la colección Vice. Solo tienes que usar el código Lipstick. Urbandecay.com. Tarte Cosmetics Image zoom Cortesía En este momento, La marca creadora del concealer más popular tiene un 30% de descuento en todos sus productos para los que son miembros de su página, y un 25% para los que no. Tartecosemetics.com. Marc Jacobs Image zoom Cortesía La exquisita marca de maquillaje tiene descuentos en algunos de sus productos más populares como su increíble base Re (marc) able y su hermoso highlighter o!Mega Glaze, al igual que sus fabulosas paletas de sombras. Marcjacobsbeauty.com.

