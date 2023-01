Estas son las tiendas que tienen los mejores descuentos de Año Nuevo La mayoría de estas tiendas tienen hasta un 60% de descuento en piezas increíbles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien muchos gastaron mucho dinero durante las fiestas dicembrinas y en los regalos para sus seres queridos, no podemos negar que durante el primer mes del año es cuando las mejores ofertas están a la orden del día. Los descuentos son tan grandes que algunas familias esperan a esta fecha para comprar los regalos de Navidad. Y es que la mayoría de las marcas y tiendas por departamento ofrecen ofertas muy tentadoras y difíciles de rechazar. Nada como hacerle un upgrade a tu guardarropa justo cuando empieza el año o comprar algunas de esas piezas claves que vamos a necesitar para la próxima temporada de primavera. Todas las tiendas tienen prendas perfectas para esta temporada y para la que se acerca. Además, también puedes aprovechar para comparar esas piezas clásicas de otoño/invierno que ahora ya van de salida y por lo tanto, están a excelentes precios. Lo mejor es que no solo la ropa tiene descuentos increíbles, sino también las piezas de decoración, los zapatos y hasta los productos para el cuidado personal. Pero ahora nos vamos a enfocar en esas tiendas y marcas que están tirando la casa por la ventana con sus grandes eventos de descuento. Mira a continuación algunas de las que más nos gustan y en las cuales puedes encontrar ropa supercool y fabulosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Empezamos con Zara, que como cada año tiene casi todo su inventario en descuento. Puedes encontrar prendas hasta por $19.99 y la mayoría de ellas las puedes usar ahora, en primavera y verano. Hay varios vestidos que ya ordenamos. H&M también cuenta con espectaculares rebajas. En este momento tiene hasta un 60% de descuento, y todo está bellísimo. Nos encanta todo lo que tienen River Island y ahora también tiene hasta un 60% de descuento en su ropa y te aseguro que vas a querer comprarte todo. Banana Republic es otra de nuestras marcas favoritas, la cual tiene disponible piezas clásicas y de excelente calidad con descuentos difíciles de resistir. Tiendas como J Crew, Tory Burch, Macy 's, Victoria's Secret, Kate Spade y Nordstrom también tienen a los clientes alborotados con sus increíbles rebajas. ¡A comprar!

