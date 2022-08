Los delineadores líquidos que no se corren ni en el calor más extremo Este producto es un must en el bolso de maquillaje de toda mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de maquillaje se trata, son muchos los productos que las mujeres necesitan para lucir una piel radiante y libre de imperfecciones. Gracias a las redes sociales, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca. De hecho, ahora existen muchos más productos y marcas que hace una década. Lo que sí tenemos que admitir es que por más productos de belleza que existan, siempre hay unos cuantos básicos que nunca pueden faltar. Entre los productos que todas necesitamos está la buena base, los polvos sueltos, un rímel y un rubor. ¿Otra cosa que no debe faltar en el bolso de maquillaje? Un buen delineador negro que además de ser fácil de usar, dure todo el día. Con un buen delineador de ojos le puedes dar otro aire a cualquier look de maquillaje, Incluso, si sabes como aplicarlo, este puede hacer que tus ojos luzcan completamente diferentes. Eso sí, más allá de saber aplicarlo, es muy importante encontrar uno que tenga la pigmentación indicada para que quede bien desde la primera pasada y así evitar errores. Existen varios delineadores que dan excelentes resultados y que se han convertido en favoritos de las expertas en maquillaje, pero para que tu búsqueda se te haga mucho más fácil échale un vistazo a nuestra selección. Estos ya los probamos y son increíbles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Delineador liquido Credit: Cortesía Twin Liner Gel and Liquid Eyeliner, de Valentino Beauty. $40. sephora.com Delineador liquido Credit: Cortesía Artliner Precision Point Liquid Eyeliner, de Lancôme. $31. ulta.com Delineador Liquido Credit: Cortesía Stay All Day Waterproof Eye Liner, de Stila. $23. sephora.com Recuerda que no tienes que ser una experta y que la práctica hace al maestro. Así es que es muy posible que las primeras veces el resultado no sea el que esperabas, pero poco a poco vas aprendiendo. Incluso, cuando te sientas ya segura, puedes empezar a experimentar con delineadores de colores, que en este momento están tan de moda. Por el momento, prueba uno de estos y cuéntanos qué te parece.

