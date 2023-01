Los correctores que debes probar este inicio de año para lucir más fresca y radiante Estos concealers son algunos de los mejores del momento y vale mucho la pena probarlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el corrector es uno de los productos más importantes en la rutina de belleza y no es para menos. Un buen corrector puede desaparecer las ojeras instantáneamente y le puede dar una luminosidad increíble al área de los ojos. Además, hace que el look completo de maquillaje luzca mucho mejor y hasta más profesional. La realidad es que si sabes elegir bien el correcto, este puede hacer maravillas por ti, sobre todo si tienes ojeras muy pronunciadas. Para nuestra suerte, existen muchas opciones en el mercado, así es que es muy fácil encontrar uno o varios que vayan con tus gustos y necesidades. Antes de salir a comprar un corrector, es importante saber qué tipo de cobertura quieres y cómo quieres que luzca esa delicada área de los ojos. Existen concealer que ofrecen mucha cobertura y estos son perfectos para las chicas que tienen ojeras o mucha pigmentación. También existen los que son de cobertura más ligera, ideales para las chicas que no tienen que cubrir mucho y quieren lucir más naturales, al igual que los que son específicamente para darle luminosidad al área, y que también se pueden mezclar con los que tienen cobertura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos tres que te mostramos a continuación son excelentes para diferentes necesidades y de verdad que vale mucho la pena probarlos. Nosotras ya lo hicimos y nos encantaron. Conceal + Perfect Longwear Concealer, de Milani Cubre las ojeras por completo, no acentúa las arrugas o líneas de expresión y luce fresco todo el día. También es excelente para cubrir la rojez en la piel y las marcas de acné. Lo mejor de todo es que solo cuesta $10.99 en farmacias o milanicosmetics.com Corrector Credit: Cortesía Vanish Airbrush Concealer, de Hourglass Tiene una consistencia más ligera y un acabado más natural, por lo que es ideal para usar todos los días. Aunque es ligero tiene mucha cobertura y es a prueba de agua. Cuesta $36 y lo puedes obtener en sephora.com Corrector Credit: Cortesía Positive Eye Under Eye Brightener, de Rare Beauty by Selena Gómez Es un corrector ligero que hidrata y le da luminosidad al área de los ojos. Está formulado para usar solo o debajo de un concealer que tenga más cobertura. Al usarlo, luces más fresca y radiante. Este concealer cuesta $24 en sephora.com Corresctor Rare Beauty Credit: Cortesía

