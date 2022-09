Estos tres nuevos correctores te quitarán unos años de encima y harán que el maquillaje luzca impecable Estos tres productos son lanzamientos nuevos de algunas de las mejores marcas de maquillaje y nosotras los pusimos a prueba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mujeres, en especial las que usan maquillaje todos los días, saben que el corrector es uno de los productos más importantes en la rutina de belleza y no es para menos. Un buen corrector puede desaparecer las ojeras instantáneamente y le puede dar una luminosidad increíble al área de los ojos. Además, hace que el look completo de maquillaje luzca mucho mejor y hasta más profesional. La verdad es que si sabes elegir bien el correcto, este puede hacer maravillas por ti. Por suerte, existen muchas opciones en el mercado, así es que puedes encontrar uno que vaya con tus gustos y necesidades. Es importante saber que tipo de cobertura quieres y cómo quieres que luzca el área, antes de elegir el que vas a usar. Los hay de mucha cobertura, perfectos para las chicas que sufren de ojeras o tienen mucha pigmentación. También existen los que son de cobertura más ligera y los que son más bien para darle luminosidad al área. Lo cierto es que las marcas están superenfocadas en tener una o varias opciones en sus colecciones, algo que nos beneficia a todas, en especial porque ahora hasta le están agregando ingredientes que también mejoran la apariencia de la piel y trabajan para combatir las arrugas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación te presentamos tres de los mejores correctores nuevos que estamos seguras te van a encantar. Son superfectivos, tienen ingredientes que ayudan a la piel y quedan increíbles. ¡Tienes que probarlos ya¡ Beautiful Skin Radiant Concealer, de Charlotte Tilbury Corrector, Charlotte Tilbury Credit: Cortesía Es de cobertura media y tiene ingredientes como el ácido hialurónico que mantiene la hidratación, la vitamina C que ayuda a emparejar el tono de la piel y niacinamidas que disimulan las líneas de expresión, las arrugas y los poros. Dura hasta 16 horas y le da luminosidad al área de los ojos. Este producto es una verdadera joya. Cuesta $33 y lo puedes obtener en charlottetilbury.com Future Fluid All Over Cream Concealer, de Milk Makeup Corrector, milk makeup Credit: Cortesía Tiene cobertura completa y está compuesto con ácido hialurónico para mantener la hidratación, aloe vera que deja la piel más suave y cafeína que ayuda a que el área luzca más radiante. Se siente superbien en la piel y su aplicador lo hace más fácil de usar. Cuesta $29 y lo encuentras en milkmakeup.com Born This Way Ethereal Light Illuminating Smoothing Concealer, de Too Faced Corrector, too faced Credit: Cortesía Es de cobertura ligera y es a prueba de agua por lo que permanece intacto todo el día. Tiene ingredientes como el agua de coco que restaura la hidratación y el ácido hialurónico que retiene esa hidratación. Además contiene aloe vera que deja la piel más suave y escualano. Aún teniendo cobertura ligera cubre las ojeras muy bien y deja el área increíblemente radiante. Cuesta $26 y lo puedes obtener en sephora.com

