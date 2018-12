El calendario de adviento perfecto para cada Beauty Victim

Desde la sobrina que acaba de iniciarse en esto del mundo del maquillaje, hasta tu mejor amiga que se se va a dormir viendo tutoriales de Youtube o tu madre que es fiel a los clásicos básicos… hay un calendario de adviento perfecto para regalarle a cada una esta Navidad. ¡Corre que ya no te queda casi tiempo para ponerlo debajo del árbol!

Tu mamá: Ella pasa de modas y confía en los productos que siempre le han funcionado. Disfruta cuidándose y cree que en cuanto a belleza menos es más. Acierta de pleno con un mix como este de Clarins que incluye sus mejores desmaquillantes, su best seller hidratante con efecto iluminador, maquillaje súper práctico en formato de viaje y otros productos de lo más práctico que va a utilizar 100 por cien. Nordstrom.com

La beauty junkie empedernida: A ella no le vale cualquier cosa. No solo ya tiene de todo en su cuarto de baño, ella busca lo mejor de lo mejor ¡y lo más nuevo! Aunque no es nada barato, en el calendario de Net à Porter seguro que encontrarás los productos de culto favoritos de esta adicta a la belleza y más. Incluye productos para el cabello de Sachajuan, Oribe o Philip Kingsley; maquillaje de Marc Jacobs y Hourglass; perfume de Le Labo, mascarillas de Chantecaille y productos antiedad premium como los de Barbara Strum, Dennis Gross, Sunday Riley y muchos más. Vas a hacer sus sueños realidad. 25 Days of Beauty Advent Calendar, de Net à Porter. $208. netaporter.com

Cortesía de la marca

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La amante de la naturaleza: Este es el regalo perfecto para esa amiga que se preocupa por el planeta y los animales y busca siempre ingredientes naturales y que no han sido probados en animales. Incluye desde las populares cremas para el cuerpo con olores a frutas de The Body Shop y otros detalles como. 25 Days of the Enchanted Ultimate Advent Calendar, de The Body Shop. $70. thebodyshop.com