Estos bronceadores te harán lucir como si hubieras ido a la playa Lo mejor es que no tendrás necesidad de exponerte al sol Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las temperaturas cálidas invitan a ir a la playa y agarrar ese tono bronceado que tanto nos gusta. Sin embargo, este verano luce un poco diferente a otros años. Y es que la pandemia arruinó los planes y las vacaciones que muchos ya tenían pautadas para este año. Incluso, con tanto tiempo encerradas, seguramente muchas están mucho más pálidas de lo acostumbrado. Por suerte, podemos recurrir al maquillaje para obtener una piel como besada por el sol. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la ayuda de los bronceadores que de hecho ya se han convertido en una parte esencial de nuestra rutina. Y es que además de que con ellos podemos obtener un bronceado natural y sobretodo saludable porque lo podemos lograr sin tener que exponernos a los dañinos rayos de sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo bueno es que la mayoría de las marcas tiene un bronceador entre sus productos, por lo que es muy fácil encontrar el que mejor le vaya a tu tono de piel o el que te de el acabo que más te guste. Cuando busques un bronceador, es importante elegir uno que sea mate para que el acabado sea aún más natural, especialmente si lo vas a usar en todo el rostro. Image zoom Cortesía Bronzer Powder, de Nars. $38. Sephora.com. Image zoom Cortesía Bronzing Powder, de Mac Cosmetics. $30. Maccosmetics.com. Image zoom Cortesía Airbrush Bronzer, de Charlotte Tilbury. $55. Charlottetilbury.com. Image zoom Cortesía Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer, de Fenty Beauty. $30. Fentybeauty.com. Ahora bien, si solo quieres ponerte un toque de color en algunas partes como la nariz y lo pómulos, puedes optar por uno que tenga un poco de brillo, pero solo un poco. Si tiene demasiado lucirá más como un iluminador y lo que buscas es lucir como si hubieras ido a la playa. Encontramos algunas de las mejores opciones del mercado y las incluimos en este artículo para que se te haga más fácil encontrar tu favorito.

