Probamos estos bronceadores en crema y quedamos fascinadas El mercado está lleno de este tipo de productos, pero estos, sin duda, son algunos de los mejores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las temperaturas cálidas invitan a ir a la playa y agarrar ese tono bronceado que tanto nos gusta. Sin embargo, eso no quiere decir que debamos exponernos al sol sin protección. Si bien en el cuerpo es más fácil agarrar ese tono bronceado que tanto nos gusta, en el rostro se torna un poco más difícil por el hecho de que lo debemos proteger aún más. Y es que los rayos de sol pueden resultar muy dañinos para la cara. Estos no solo pueden provocar manchas que son bastante difíciles de quitar, sino también causar envejecimiento prematuro y acentuar más las líneas de expresión y arrugas existentes. Por suerte, podemos recurrir al maquillaje para obtener una piel como besada por el sol. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de los bronceadores en polvo o crema, que ya se han vuelto un must en la rutina de las amantes del maquillaje. Lo bueno es que con ellos podemos obtener un bronceado natural y sobre todo saludable. Además, son el producto perfecto para definir el rostro. Lo bueno es que la mayoría de las marcas tiene un bronceador entre sus productos, así es que es fácil encontrar uno que vaya con tu tono de piel o tus gustos. En este momento los más populares son los bronceadores en crema porque son más fáciles de usar, lucen supernaturales y te da un efecto de bronceado más real. Al usarlos debes asegurarte de difuminarlo muy bien y aplicarlo en las partes claves, como las mejillas, los pómulos y la frente, que serían las partes que más tocaría el sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bronceador Credit: Cortesía Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Cream Bronzer, de Charlotte Tilbury. $56. sephora.com Bronceador Credit: Cortesía Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream, de Chanel. $50. ulta.com Bronceador Credit: Cortesía Sun Melt Cream-Balm Bronzer, de saie. $30. saiehello.com Bronceador Credit: Cortesía Cream Bronzer, de Anastasia Beverly Hills. $35. ulta.com Si bien hay muchos bronceadores, no todos dan el acabado que queremos. Por eso, aquí te mostramos algunos de los que se han convertido en nuestros favoritos y que sabemos que son fáciles de aplicar. Échale un vistazo a nuestra selección y elige el que más te guste. Recuerda que lo puedes usar todo el año para que siempre luzcas un rostro perfectamente bronceado.

