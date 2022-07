Los mejores lip glosses para labios hidratados y sexy Entre tantas opciones que hay en el mercado, aquí te mostramos nuestros favoritos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los labiales son una de las posesiones más preciadas de las amantes del maquillaje y lógicamente tener solo uno, no es suficiente. Hay tantas opciones en el mercado que a veces es casi imposible dejar de tener un montón de opciones. Eso sí, durante el verano los colores son más vibrantes y el maquillaje se lleva más ligero. Por eso, los lip glosses se convierten en nuestros mejores aliados a la hora de tener labios llamativos y coquetos durante estos meses de calor. Si bien los labiales regulares no se dejan de usar, los lip glosses son perfectos para la temporada porque depositan el color suficiente, hidratan los labios y de paso los dejan con un brillo incomparable. Incluso, este tipo de productos hace que los labios luzcan más rellenos y seductores. Por suerte, todas las marcas tienen una o varias opciones y realmente no es tan fácil escoger. Nosotras aquí somos fanáticas de los brillos labiales y por eso tenemos varios favoritos en este momento. Entre los que más nos gustan están los que no dejan los labios pegajosos y los que no se quitan tan fácilmente. También nos encantan los que tienen olores agradables a frutas o vainilla. Y para que a ti se te haga más fácil encontrar tu favorito, aquí te mostramos los que ocupan los primeros lugares entre los que nos encantan. Estamos seguras de que te gustará más de uno. Son realmente increíbles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lip gloss Credit: Cortesía Lip Plumping Lip Gloss, de Ciaté London. $18. ciatelondon.com Lip Gloss Credit: Cortesía Crushed Oil-Infused Gloss, de Bobbi Brown. $22.40. bobbibrowncosmetics.com Lip Gloss Credit: Cortesía Lifter Gloss, de Maybelline. $9.49. ulta.com Lip Gloss Credit: Cortesía Lux Diamond Lip Gloss, de Lorac. $19. lorac.com Lip Gloss Credit: Cortesía Gloss Bomb Heat Universal Lip Luminizer + Pumper, de Fenty Beauty. $24. sephora.com Todos estos lip glosses hidratan mucho los labios y están disponibles en varios colores. Lo mejor de todo es que no solo los puedes usar durante esta temporada, sino todo el año. Incluso puedes aplicarlos encima de tu labial mate o aterciopelado para darle un toque de brillo y sensualidad. ¿Cuál es tu favorito?

